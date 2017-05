El comité de Puerto Real da por hecho que Navantia no aumentará plantilla

También criticó Antonio Noria que "ha quedado claro en la reunión con el presidente que no se apuesta por la construcción naval, y mucho menos por la construcción naval civil". Al respecto, hizo un llamamiento a la unidad "de toda la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas, si queremos entre todos que los astilleros sigan siendo la mejor industria generadora de empleo. Hoy son más de 3.000 familias las que están comiendo gracias a los astilleros con sólo cuatro petroleros".

Para el representante sindical, "las palabras del presidente no nos hacen ser optimistas con nuestro futuro porque, me temo, se está trabajando sobre la base del plan industrial del anterior equipo directivo, del que el hoy presidente formaba parte". De momento, el peso de la negociación del nuevo plan industrial lo lleva la SEPI directamente con los distintos ministerios implicados y, aseguró el sindicalista, "tampoco se sabe mucho más al respecto".

Detalló que el hecho que demuestra, a su juicio, que Puerto Real no da para más con este número de empleados que trabajan en la construcción de los cuatro petroleros tipo Suezmax "es que ya se ha contratado a un buen número de gente a través de una agencia de trabajo temporal". Concretamente, detalló Noria, "entraron los 57 aprendices y después han entrado unos 50 más otros 24, sin contar con gente de industria auxiliar que prácticamente está haciendo labores de empleados de plantilla".

Noria explicó que fue él quien, personalmente, dirigió una pregunta en este sentido al máximo responsable de la empresa. "Si cuando se empiece a hablar del plan industrial hay 5.000 empleados, no pienses que cuando se termine va a haber 5.001", dijo García Vilasánchez, según Noria. Esto significa, según el representante sindical, que la factoría puertorrealeña "no va a poder con la carga de trabajo que tiene". Detalló el presidente del comité que en la actualidad la plantilla la forman 530 trabajadores "y bajando, porque la gente se va marchando por la edad". El problema, según dijo, es que si las palabras del presidente de Navantia se interpretan como que habrá reposición de plantilla, sin aumentarla, "habrá que decir cuándo ponemos el freno, si ahora con 530 o a final de año que seremos 500 o menos".

El plan industrial que se negociará en los próximos meses con los comités de empresa de Navantia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no contempla ampliación de plantilla. Así lo aseguró ayer a este periódico el presidente del comité del astillero de Puerto Real, Antonio Noria, tras la reunión mantenida el pasado jueves por el comité intercentros de la compañía pública de construcción naval y su nuevo presidente, Esteban García Vilasánchez.

"El Rey fracasó en su visita a Arabia Saudí"

El presidente del comité de empresa de Navantia en Puerto Real también se refirió a la situación del contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí, mayoritariamente, en el astillero de San Fernando. Noria explicó que en el encuentro con el presidente de Navantia del pasado jueves "prácticamente no se habló nada del asunto, más allá de confirmar que no hay plazo para la firma". Según dijo, "el presidente dijo que sí, que se hará, pero no habló de plazos". Además, el sindicalista fue rotundo: "Esto supone también que ha quedado demostrado el fracaso del Rey (Felipe VI) en su visita a Arabia, cuando se supone que fue a desbloquear este asunto del contrato".