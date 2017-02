Protestas de empleados de limpieza del Ayuntamiento

Las tres formaciones políticas de la oposición -el PP, Roteños Unidos (RRUU) y 'Sí se puede'- han registrado una propuesta al Pleno del Ayuntamiento reclamando al Gobierno local PSOE-IU que "se reabra el diálogo" con el colectivo procedente de la bolsa de trabajadores de limpieza del Consistorio "en busca de una solución amistosa al conflicto" por el que estos empleados vienen manifestándose desde diciembre pasado junto al Palacio Municipal Castillo de Luna.

La oposición arguye que en torno a una treintena de trabajadores están sufriendo una situación de "discriminación y menosprecio" por parte del equipo de Gobierno desde que decidió "no seguir prolongando su contratación tras prestar sus servicios de manera intermitente y eficiente durante los últimos once años". Rechaza el argumento de la coalición PSOE-IU de la convocatoria de "una bolsa de emergencia social desde la que se selecciona a personal no cualificado para estas tareas de limpieza, valorándose otro tipo de méritos y primando la situación económica".

A juicio del PP, RRUU y 'Sí se puede', el Gobierno local "desprestigia así la experiencia adquirida y los años de servicios prestados en el Ayuntamiento por este colectivo, mientras siguen activas otras bolsas de diferentes oficios creadas en mandatos anteriores en las que se dan circunstancias similares". Dichos operarios sostienen que ambas bolsas son "totalmente compatibles", pudiendo servir la de emergencia social de "refuerzo".

Igualmente, lamentan que el Gobierno municipal haya respondido a los afectados que esperará la resolución de las demandas que en septiembre interpusieron en el Juzgado de lo Social "solicitando el reconocimiento de sus derechos laborales frente al Ayuntamiento hasta la convocatoria pública de las plazas vacantes como personal fijo". La propuesta plantea la "reapertura" de la bolsa "mientras no se tenga ninguna sentencia firme de las demandas interpuestas".