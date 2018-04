Protestas en el colegio Gualdaquivir tras quedar una quincena de niños sin plaza

Más de una veintena de padres de niños de tres años de Sanlúcar han hecho público un escrito dirigido a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz para que atienda su propuesta de escolarización tras no haber obtenido plazas para sus hijos en el colegio Guadalquivir.

La Comisión de Escolarización de Sanlúcar ha planteado la posibilidad de matricular a estos niños en el centro Quinta de la Paz, "que está situado a más de cuatro kilómetros de la zona de referencia -de las familias afectadas- y no dispone de los servicios de comedor, aula matinal ni transporte escolar".

La propuesta de los padres quejosos no abordada por la Comisión de Escolarización plantea abrir una tercera línea en Guadalquivir o Princesa Sofía, "siendo éste último un centro preparado para tener tres líneas y que oferta los servicios de aula matinal y comedor". "Como bien dice la normativa de actividades extraescolares, aula matinal y comedor, tendrán preferencia las familias en las que trabajen los dos progenitores, como es el caso de las 15 que nos hemos quedado sin plaza en el Guadalquivir, que nos corresponde por zona", argumenta su portavoz, Marta Salado.

A su juicio, "no es ninguna petición descabellada, ya que, según las estadísticas de la población de Sanlúcar, en 2015 la natalidad creció considerablemente con respecto a 2014, por lo que no entendemos cómo ese año sí que disponían de línea en el centro solicitado y este año, cuando realmente se necesita, no".

Según este grupo de padres, además de los 15 niños sin plaza en el colegio Guadalquivir, tampoco la han conseguido seis en Vista Alegre, tres en La Dehesilla y dos en Princesa Sofía.