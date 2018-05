Protesta en Navantia Puerto Real por "meter en plantilla a gente de ETT"

Primera acción de protesta, después de muchos meses, de la plantilla de Navantia en Puerto Real. Desde las 06:00 horas y hasta las 12:00 del mediodía, los miembros del comité de empresa impidieron la entrada de vehículos en el aparcamiento del edificio de Dirección de la factoría. El motivo, según explicó después el presidente del comité, Antonio Noria, fue hacer visible el malestar de la plantilla "porque se está metiendo gente en plantilla de Navantia que viene de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y además sin consultar con los representantes sindicales y sin dar ningún tipo de explicaciones".

Noria aseguró que la contratación ha sido para un técnico que "ha entrado en la planilla y además esta semana tienen pensado seguir entrevistando a licenciados de grado medio y superior, y no se sabe nada de otros empleados que son igual de necesarios". Para Noria, la responsabilidad de este asunto recae en el departamento de Recursos Humanos de la compañía "tanto en Madrid como aquí, porque la relación es completamente nula". Además, indicó el representante sindical, "tampoco se está cubriendo la tasa de reposición de aquellos compañeros que se marchan por edad".

Las administraciones no se enteran; espero que no tengamos que asomarnos al puente"

Esta situación llevó a los representantes de los trabajadores a realizar esta acción de protesta que, de no solucionarse, irá a más. Porque, como indicó Noria, "esto hay que pararlo, pero lo fundamental para nosotros sigue siendo la carga de trabajo en la factoría". En ese sentido, el presidente del comité insistió en un mensaje que ya ha reiterado otras veces: "Las administraciones públicas no se enteran de que tienen que traer un barco a este astillero, porque eso supondrá lo que hoy tenemos en esta factoría, que son 3.500 personas trabajando, más lo que mueve a su alrededor". El sindicalista insistió en que "no vamos a negociar un plan sin carga de trabajo, sería una estupidez por nuestra parte. Esperemos no tener que asomarnos al puente Carranza porque las administraciones no hacen nada. ¿Barcos? Del tipo que sea, pero queremos barcos".

Por el momento, aún no hay fecha para seguir negociando el plan industrial con la dirección de la empresa y con la Sepi, pese a que la Sociedad Estatal aseguró que quería tenerlo listo para antes de verano.