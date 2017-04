Políticos y sindicatos reclaman más medios contra el narcotráfico

Los responsables municipales de La Línea y San Roque, los sindicatos policiales y el PSOE coinciden en solicitar al Gobierno de España que dote de más medios personales y materiales a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado después de los incidentes que tuvieron ayer en ambas poblaciones, en los que los agentes fueron agredidos en sendas intervenciones contra el tráfico de drogas.

El regidor linense, Juan Franco, indicó que el Ayuntamiento por sí solo no puede hacer frente a sucesos como los que tuvieron lugar el pasado domingo en las inmediaciones del puerto de La Atunara, donde varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional fueron agredidos por un nutrido grupo de personas al intentar abortar un alijo. "Necesitamos más medios del Gobierno central. He hablado con miembros de ambos cuerpos y les he trasladado que su profesionalidad es altísima, como también de los mandos de la ciudad. Pero hacen falta más personal y más medios materiales", indicó el alcalde, que se expresó en los mismos términos que su partido, La Línea 100x100.

Lo ocurrido confirma que se está trabajando contra las bandas de narcotraficantes"La profesionalidad de los guardias y policías es altísima pero hace falta más personal"

En San Roque, la concejal de Seguridad Ciudadana, Mercedes Sánchez, se refirió al incidente en el que un vehículo embistió a un coche de la Policía Local que se saldó con dos agentes heridos y 900 kilos de hachís intervenidos. "Condenamos esta manera de atentar contra policías. El Gobierno debería plantearse dotar de más medios y recursos humanos a la comarca porque se están dando muchas veces estas situaciones", indicó la concejal, quien informó que los dos agentes locales estarán una larga temporada de baja.

Los sindicatos policiales vienen reclamando más medios desde hace años, y después de estos graves incidentes además solicitan que el Gobierno declare el Campo de Gibraltar, y especialmente La Línea, como "zona conflictiva".

"Que la zona requiere más medios policiales, humanos y materiales no es ninguna novedad. Tampoco lo es que el que las autoridades hagan caso omiso a esta necesidad. Lo que parece claro es que se requieren medidas y sin demora", señaló la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, además de más medios personales y materiales exige que se implanten en la Comisaría linense unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana. Como la AUGC, también solicita que la comarca sea considerada como "zona conflictiva".

Los incidentes también suscitaron reacciones políticas. El PSOE de Cádiz indicó que trasladará al Congreso y al Senado estos hechos. Salvador de la Encina y Francisco González Cabaña condenaron hechos y mostraron su respaldo a la labor que realizan los agentes.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, dijo ayer que los hechos ocurridos en La Línea y en San Roque "confirman que se está trabajando cara a cara a la realidad que representan las bandas de narcotraficantes". A pesar de la situación a la que se enfrentaron los agentes "se logró evitar el alijo y detener a dos personas", destacó.

Muñoz lamentó el "apoyo" que reciben de "determinados y puntuales sectores de la sociedad". "En materia de seguridad y de lucha contra las organizaciones delictivas", agregó, "no se puede caer en demagogia alguna. Por eso debemos unir esfuerzos ante una realidad que está ahí, que quizá en momentos puntuales llama más la atención".