Políticos de Cádiz afean a Saldaña la campaña del PP 'Jerez cappital'

Varios cargos del PSOE, Ciudadanos y Podemos han afeado al candidato del PP de Jerez, Antonio Saldaña, una campaña de reparto de chapas y pulseras en las que se lee el lema 'Jerez cappital', que él enmarca en una defensa de un mejor tratamiento para su ciudad por parte de la Junta de Andalucía.

En todas sus redes sociales, Saldaña ha compartido la imagen de las pulseras y las chapas, que, enseguida, han tenido contestación de varios dirigentes políticos, como el alcalde de Cádiz, José María González, de Podemos, quien ve con esta campaña la demostración de que "el PP no quiere a Cádiz", ya que es esta ciudad la que ejerce la capitalidad administrativa de la provincia.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha usado también sus redes sociales para criticar el "chovinismo rancio" de Saldaña, quien, en su opinión, con esta campaña está favoreciendo "la confrontación entre pueblos y ciudades", algo que "nunca ha traído nada bueno".

El diputado de Ciudadanos por Cádiz Sergio Romero ha criticado que, "en su desesperada carrera por la alcaldía de Jerez", Saldaña haya sido capaz de lanzar una campaña como ésta.

"O tiene previsto ser alcalde para siempre y no volver a salir de la 'cappital' o aún no ha aprendido que en política hay que tender puentes, sumar y no confrontar", ha escrito Sergio Romero en su muro de Facebook.

A raíz de estas críticas, el PP de Jerez ha emitido un comunicado en el que ha explicado que la campaña "no cuestiona la capitalidad administrativa de Cádiz" y acusa al resto de dirigentes políticos de "buscar una polémica política".

"Cádiz es una ciudad querida y amiga, y no tenemos el más mínimo problema ni inconveniente en que siga siendo la capital administrativa de la provincia", explica el texto.

El PP ha detallado que la campaña pretende poner de relieve que Jerez "es la quinta ciudad por población de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España y, por eso, tiene méritos para ser capital de muchas cuestiones, como el flamenco, el motor o el caballo, pero también para que lo sea en igualdad, empleo o integridad social".

El comunicado explica que la campaña tiene dos meses, pero es ahora cuando Saldaña ha lanzado varias fotos es sus redes sociales, en las que se pueden ver detalles de las chapas y pulseras, o entregándoselas a la ex alcaldesa María José García-Pelayo, que han motivado la reacción del resto de partidos.

El PP de Jerez lamenta que se quiera buscar polémica desde la Alcaldía de la ciudad de Cádiz con un proyecto como 'Jerez Cappital' cuando lo que se pretende es el mejor trato posible para Jerez sin menoscabo de otras ciudades.

El PP de Jerez ha explicado desde hace varios meses que en ningún momento se pretende poner en juicio la capitalidad administrativa de Cádiz. "Bajo ningún concepto, 'Jerez Cappital' consiste en guerras localistas ni en el concepto de capitalidad administrativa, y eso no solo lo hemos explicado desde el primer momento, sino que hasta la fecha (más de dos meses) nadie ha malentendido el concepto ni ha querido polemizar", dice el PP.

"El PP de Jerez lleva más de dos meses explicando a los ciudadanos y a los colectivos este proyecto y no solo no hemos encontrado nunca una visión localista ni frentista, sino que incluso son varios los partidos que han asumido ese término de 'capital' para trabajar en un mejor Jerez", sentencia el PP.