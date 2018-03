La Policía detiene a un tercer implicado en el asalto al hospital linense

La Policía Nacional ha tenido a un joven de 25 años por su implicación en el asalto el pasado febrero al hospital de La Línea, cuando un grupo de encapuchados liberó a un presunto narcotraficante que estaba custodiados por la Policía.

En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, señaló ayer que el detenido es un joven de La Línea, de 25 años, con antecedentes penales y sobre el que pesaba una orden de busca y captura. Se trata del tercer detenido por este suceso, después del apresamiento de dos hermanos por su implicación en los hechos.

Antonio Sanz indicó que la Policía continúa su investigación y que se espera que en las próximas fechas se produzcan más detenciones por el asalto al hospital. Del mismo modo, defendió la actuación del Gobierno, que esta "reforzando de manera permanente" su presencia en el Campo de Gibraltar con "unidades especiales y con un plan especial de actuación en La Línea que se presentará en los próximos días". "No hay día en el que no haya detenidos y no hay día en que no haya aprehensiones", insistió Antonio Sanz en relación a la respuesta policial ante el aumento del narcotráfico en la zona.

Aseguró que "vamos a ganar la batalla desde la unidad política y la unidad de las administraciones".