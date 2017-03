Podemos denuncia las condiciones de las trabajadoras de la ayuda a domicilio

Las trabajadoras de ayuda a la dependencia de la Sierra de Cádiz se reunieron ayer con el parlamentario andaluz y secretario político de Podemos, Jesús Rodríguez, y la portavoz de Podemos Sierra de Cádiz y concejala en El Bosque, Ana Vázquez. Durante el encuentro, las representantes expusieron la situación laboral que atraviesan.

Podemos explica, a través de una nota, que las trabajadoras denuncian el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa concesionaria, ADL Luque. Asimismo, aseguran que la empresa no ha cumplido aún con el requerimiento de Inspección tras la denuncia interpuesta por no abonar el plus de festivos previsto en el convenio colectivo. Dicho requerimiento recogía como fecha límite del pago el pasado 30 de noviembre de 2016.

El parlamentario andaluz, Jesús Rodríguez, lamenta que la Diputación Provincia se haya desentendido, "como se ha vuelto una costumbre con este Gobierno y con el anterior", de las trabajadoras, así como de la vulneración de los derechos laborales.

Podemos se ha comprometido a tener en las próximas fechas más encuentros con estas trabajadoras afectadas y estudiar en profundidad las soluciones al conflicto: "Sabemos que las irregularidades no acaban aquí, no vamos a consentir que se pisoteen los derechos de ningún trabajador, por tanto pueden contar con nuestro compromiso sin fisuras", concluye Jesús Rodríguez.