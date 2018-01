El Pleno debatirá el lunes la bajada del tipo del IBI para “congelar” este impuesto

El próximo lunes se celebrará una reunión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento para abordar la propuesta del Gobierno local del PSOE de “bajar un 4% el tipo impositivo del IBI para que los vecinos no vean incrementados sus recibos”, según ha anunciado la concejala de Economía y Hacienda.Inmaculada Muñoz ha informado que el 30 de diciembre el Ejecutivo central aprobó definitivamente “la subida catastral anunciada”. “Para contrarrestarla, el Gobierno local propone al resto de los grupos políticos municipales la bajada del tipo impositivo en el mismo porcentaje que el Gobierno central eleva los valores catastrales, es decir, bajando el tipo impositivo del 1,07% al 1,03% y adaptando el plan de ajuste del Ayuntamiento a esta modificación. Con ello se conseguiría que el recibo del IBI no suba un 4%”, ha explicado.La delegada del área ha precisado que “las ordenanzas fiscales para 2018 tenían como tónica general la congelación de las tasas e impuestos, como quedaba recogido en el plan de ajuste. Así pues, estaba prevista la congelación tanto de los valores catastrales como del tipo impositivo, que en el IBI quedaría fijado en el 1,07 % durante la vigencia del plan. Sin embargo, como ya ocurrió el año pasado, el Gobierno de la Nación considera que los valores catastrales en Sanlúcar no están actualizados y que aún no han alcanzado el 50% del valor de mercado. Es por eso que ha vuelto a incluir a Sanlúcar en el listado de municipios que se verían afectados por la subida de los valores catastrales”. Según Muñoz, “el Gobierno local dirigió un escrito al Ministerio de Hacienda argumentando con varias razones el desacuerdo con esta medida. El Gobierno central respondió el 6 de noviembre que al estar el municipio incluido dentro de las medidas ya puestas en marcha, era obligatorio aplicar la subida de valores, pero que se podía modificar el tipo impositivo para evitar una subida en los recibos, previa modificación del plan de ajuste”.