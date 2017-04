El Pleno aprueba "atrasar" tres años el pago de sus préstamos

El Pleno municipal aprobó ayer viernes en una sesión extraordinaria que la Administración local se acoja a la nueva medida estatal para la financiación de los ayuntamientos, "que permitirá otorgar liquidez al Consistorio en los próximos tres años, establecidos como periodo de carencia", según informó el equipo de Gobierno del PSOE, cuyos votos fueron los únicos favorables. El PP, 'Sí se puede' y Ciudadanos se abstuvieron, e IU votó en contra.

En su valoración del pleno, la concejala de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz, destacó que el Ayuntamiento de Sanlúcar "se ha podido acoger a esta resolución del pasado 29 de marzo al cumplir con los planes de ajuste, la estabilidad presupuestaria y un periodo de pago a proveedores razonable". "La medida aprobada consiste en la autorización de la carencia en los créditos de pago a proveedores y fondos de ordenación durante 2017, 2018 y 2019, en los que habría que pagar 9,9 millones de euros que ahora darán mayor liquidez al Consistorio", explicó.

Según Muñoz, "esta medida no tiene otra contrapartida, no obliga a hacer reducciones ni planes de ajuste, sino simplemente atrasar a 2020 el pago previsto ya para este año". "A esta resolución se han acogido otros municipios como Chipiona, Trebujena, Jerez o Chiclana y no podíamos dejar pasar esta oportunidad, que nos permitirá cumplir con más holgura el plan de ajuste y pagar la deuda en menos tiempo. Los proveedores pueden estar más tranquilos. Es muy importante sobre todo para el sector local, donde están muchas de las empresas con las que trabajamos", afirmó.

En cuanto a la votación en el pleno, Muñoz manifestó que "muchos partidos han entendido que esta medida es buena, menos los que siempre votan en contra de todo lo que sea bueno", en alusión a IU. "¿Cómo va a votar IU a favor de una medida que permitirá que la ciudad vaya bien, que se compren parques infantiles, que se atiendan con ayudas a personas con problemas de vivienda, que se contrate a desempleados?", preguntó públicamente la delegada, que acusó a la coalición izquierdista de "ser siempre el partido que pone la piedra en el camino sin aportar nada".