El Pleno respalda el Plan de Acción del Gobierno de la Diputación para la Residencia de La Línea

El Pleno de la Diputación ha respaldado la moción de Grupo Socialista con respecto a la Residencia de La Línea, en la que defendía un serie de medidas coincidentes con el Plan de Acción que ha diseñado el Gobierno de la Diputación para dar solución a la situación que se presenta en el actual edificio, donde se presta el servicio a 26 usuarios en la Calle Doctor Gómez Ulla. De este modo, los grupos Izquierda Unida, Ganemos Jerez, Andalucista y Por Cádiz Sí Se Puede han votado a favor, mientras que el Popular, que había presentado su propia propuesta sobre este asunto y había sido rechazada, ha sido el único que ha votado en contra.

La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, ha detallado las líneas maestras de este Plan contenidas en la moción: mantenimiento del empleo bajo gestión pública; la puesta en marcha de la manera más urgente posible de una residencia de grandes dependientes; la reubicación temporal de los actuales usuarios de la Residencia al Centro de Asansull de La Línea; el aumento hasta 34 plazas tras el traslado; y la garantía de mantenimiento de la integridad de los empleos y condiciones laborales de personal y contratas. Además Armario ha recriminado al Grupo Popular la falta de acción en la construcción de la nueva residencia de Santa Margarita durante el anterior mandato corporativo presidido por José Loaiza.

La diputada ha argumentado los motivos que han generado la decisión del traslado de los actuales usuarios basados en informes técnicos propios y de la Junta de Andalucía que advierten del mal estado y la necesidad de obras de mantenimiento en el edificio, inhábil para concertar plazas con la Administración Autonómica. Además ha defendido la transparencia y diálogo del proceso que se ha plasmado en reuniones de la Comisión Informativa de Bienestar Social de la Diputación, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, familiares de usuarios, la Mesa de Trabajo con La Línea y los sindicatos de los trabajadores, con quien ya se ha alcanzado un acuerdo. Esta ronda de información y diálogo sigue abierta y se va a establecer un calendario de seguimiento al proyecto.

Durante el debate, José Manuel González Santos, de Sí se Puede Cádiz, ha pedido que se establezcan garantías en que se va a cumplir el proceso, y en ese sentido ha presentado una enmienda de adicción al acuerdo que ha sido aprobada. En el mismo sentido, Antonio Alba, del Grupo Izquierda Unida, ha explicado que ha apoyado la moción porque ha obtenido el compromiso de la diputada de que se garantice que el nuevo servicio se gestione desde lo público y que conlleve la ampliación de plazas.

Pleno de consenso

La sesión ha supuesto la aprobación de la mayoría de propuestas presentadas, pues sólo tres de las mociones de los Grupos Políticos no han obtenido respaldo. No es el caso de las tres presentadas por el Grupo Provincial de Izquierda Unida, que sí han prosperado. Por unanimidad dos de ellas, una, conjunta con Por Sí Se Puede Cádiz, que hace referencia al Centro de Educación Infantil y Primaria Francisco Fernández Pózar de Conil, que debe afrontar el pago de una deuda contraída de más de 6.000 euros. La resolución pide a la Delegación Territorial de la Junta que asuma este pago y no tenga que imputarse a partidas del presupuesto para gastos ordinarios del centro ni del AMPA, conforme al compromiso adquirido por la anterior delegada territorial. También por unanimidad se han aprobado una serie de instancias al Ministerio y la Consejería de Empleo del Gobierno y la Junta para que adopten medidas encaminadas a mejorar las garantías de los trabajadores en materia de prevención, salud y seguridad laboral. La tercera moción que ha prosperado, con el voto en contra del Grupo Popular y el resto a favor, pedía la adopción de acuerdos para garantizar y mejorar las pensiones y contra la reforma laboral del Gobierno.

Una vez más, el Pleno de la Diputación de Cádiz ha apoyado una moción relacionada con la problemática que atraviesa un colectivo del sector primario de la provincia. En este caso en apoyo a los mariscadores tradicionales que practican la pesca a pie en Chipiona, y que han sufrido diferentes denuncias en los últimos tiempos poniendo en riesgo esta práctica, una de seña de identidad y patrimonio cultural de la localidad. La moción ha sido presentada por el Grupo Popular.

El Pleno también ha alcanzado un acuerdo unánime para solicitar al Estado que articule una norma que permita la prórroga del plazo para poder hacer inversiones con el remanente positivo de los presupuestos de la Diputación, en programas como el Invierte, que en 2016 ha estado dotado de 8 millones de euros procedentes del superávit de la liquidación del ejercicio. También se ha acordado instar al Gobierno de España a reformar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y al aumento de las ayudas y becas de estudio.

La proposición del Grupo Provincial Andalucista de instar al Parlamento Andaluz a que se elabore la Ley de Transporte Marítimo de Andalucía también ha recibido el respaldo de todos los Grupos.

También el Pleno ha aprobado una propuesta de Ganemos Jerez, para condenar la campaña de la Asociación Hazte Oír sobre transexualidad y pedir al Gobierno de España que retire a esta organización la declaración de entidad de utilidad pública. Otras dos mociones de este grupo han sido aprobadas, una para favorecer el acceso público a los centros Guadalinfo y otra sobre la educación en Andalucía con varias instancias a la Administración Autonómica, que ha prosperado parcialmente, y que se ha presentado de modo conjunto con Por Cádiz Sí se Puede.

Además, la presidenta Irene García ha dado lectura a una Declaración institucional por el Día de la Visibilidad Trans, respaldada por todos los Grupos de Diputación.