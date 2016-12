Plaza (PA): "2o16 ha sido otro año de mentiras del equipo de gobierno local"

El grupo municipal andalucista ofreció ayer su balance político de 2016 que, según su portavoz, Jesús Plaza, ha sido "muy negativo para la ciudad".

Para el PA, el equipo de gobierno de Sí se puede y Equo "ha mentido cuando decía que municipalizarían los servicios públicos y no han municipalizado nada; cuando decía que no iba a trabajar en la banca tradicional y han pedido 15 millones de euros a los bancos; cuando afirmaron que no aprobarían planes de ajuste y han firmado uno; cuando aseguraron que iban a potenciar nuestras tradiciones y han eliminado la reina de las damas de la feria; cuando aseveraron que iban a darle participación al pueblo y están imponiendo un plan de peatonalización sin participación alguna".

En contra, afirman que sí hay proyectos que han visto la luz en esta legislatura, "los que han sido trabajados, impulsados y cerrados directamente por el anterior equipo de gobierno, como la Plaza de San Telmo, el arreglo de la puntilla del muelle o el Centro de Interpretación".