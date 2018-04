Plantón de la Coordinadora de Colectivos Feministas a Susana Díaz

La Coordinadora de Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz, organizadora de las movilizaciones con motivo de la huelga del pasado 8 de marzo, ha decidido por unanimidad no asistir a la reunión convocada por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Desde la Coordinadora entienden que es "competencia de los colectivos feministas decidir las próximas líneas de actuación" y "que el ritmo actual del movimiento feminista ha de ser marcado por los propios colectivos y no bajo una agenda institucional", afirman en un comunicado. Además recuerdan "que el Gobierno liderado por la señora Díaz no se ha posicionado al lado del feminismo en ninguna de sus comparecencias públicas previas al 8 de marzo, no consideró apoyar la huelga general de 24 horas a nivel estatal, y algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE se aliaron con los sindicatos mayoritarios, que distorsionaron la huelga con paros de 2 horas". Por otra parte, señalan, "rechazamos asistir a una reunión que coincide con la presentación de medidas a nivel andaluz que siguen siendo insuficientes".

La Coordinadora asegura en el comunicado que seguirán trabajando "en un feminismo de base, asambleario y solidario, centrado en la acción municipal durante el día a día, y organizado para acciones comunes y globales como la vivida el 8 de marzo" y animan a la Junta "a hacer su parte del trabajo mediante la plasmación por escrito de las medidas que son de su competencia".