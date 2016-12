Piden la vuelta del servicio de resonanciasa la comarca

Los usuarios del SAS que necesitan realizarse una resonancia magnética tienen que desplazarse desde hace dos años fuera de la Sierra tras la rescisión de la prórroga de la concertación del servicio que la Junta de Andalucía mantenía con una clínica arcense.

Desde entonces, los usuarios con prescripciones de resonancias de los facultativos que dependen del distrito de la Sierra, adscritos al Hospital de Jerez, y de los del hospital Virgen de las Montañas, en Villamartín, tienen que desplazarse a otros centros concertados con Salud fuera de la comarca. Esto significa que tienen que dirigirse hasta Jerez o Cádiz en muchos de los casos. Una situación de espera para la Clínica J.A. Armario, ubicada en Arcos, que reclama que vuelva este servicio hasta la Sierra para ahorrar más trayectos a los vecinos de muchos pueblos de la zona.

Y es que esta clínica llevaba 10 años prestando el servicio de las resonancias magnéticas previo concierto con la Junta. Pero en junio de 2014 finalizó el contrato porque, según indican desde este centro, la administración autonómica recomendó "la necesidad de realizar una serie de mejoras tecnológicas" para poder acceder al concierto.

Así que la dirección de esta empresa invirtió unos 800.000 euros en adaptar las instalaciones con equipos de resonancia de última generación, esperando que el SAS reanudará el servicio con la misma. Pero hasta la fecha no ha sido así. Algo que reclama dicha empresa, que cuantifica en más de 30.000 las resonancias que ha realizado a lo largo de los 10 años de concierto. Es decir del orden de 18 resonancias al día. "Creemos que es importante la reubicación de este servicio, que vuelva a la comarca. Muchos usuarios se quejan de que al no tener el centro de la Sierra, las listas de espera para acceder a este tipo de pruebas se han saturado. Por no decir que ahora han de hacerse más kilómetros para esta prueba", dicen desde la clínica Armario. Así que desde junio de 2015 este centro cuenta con los equipos de última generación a la espera de concierto. "Tiene el software más avanzado de los centros de los alrededores, incluidos los hospitalarios", añaden.