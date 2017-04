Peter Hain: "La cosoberanía daría a Gibraltar "más libertad que nunca"

El exministro británico Peter Hain cree que el Reino Unido debería estudiar con detenimiento la posibilidad de compartir con España la soberanía de Gibraltar para evitar que el Peñón quede fuera de la Unión Europea (UE) una vez que se aplique el Brexit.

En un artículo publicado ayer en The Guardian, Hain -exministro para Irlanda del Norte- pide al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, que evalúe "resucitar (la idea de) la soberanía compartida" para que los gibraltareños tengan más libertad y seguridad. "Un acuerdo de soberanía compartida ha sido y es (para que) ganen todas las partes en la disputa", agrega Hain tras la reciente polémica surgida al conocerse las líneas negociadoras de la UE sobre el Brexit, que indican que ningún acuerdo sobre la salida del Reino Unido podrá aplicarse en Gibraltar si no hay antes consenso entre Londres y Madrid.

"La única concesión que los gibraltareños tendrían que hacer es poner una bandera española en la Roca junto con una británica. Su querida ciudadanía británica, tradiciones, su aduana y forma de vida no serían modificadas, excepto para mejor, porque desaparecería el asedio de España", escribe el político laborista, quien fue secretario de Estado para Europa. "La cerveza sería servida en los pubs de estilo británico. Los gibraltareños podrían conservar sus instituciones, su gobierno autónomo, su Asamblea elegida, tribunales y servicio policial", señala Hain, quien en 2002 trató de negociar con España un acuerdo sobre cosoberanía del Peñón.