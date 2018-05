Pescadores de Barbate exigen más control para el género sin etiquetar

Unos 300 pescadores de Barbate se manifestaron ayer para pedir mejoras en el sector primario de la localidad jandeña. La movilización partió de la Plaza del Faro, recorrió la avenida del Mar y llegó hasta a la Plaza de la Inmaculada, junto al Ayuntamiento, donde se dio lectura a un manifiesto en defensa de este sector.

La protesta contó con el respaldo de los representantes de los armadores y pescadores, los sindicatos, las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Barbate, incluido su alcalde, Miguel Molina, además del delegado territorial de Agricultura y Pesca, José Manuel Miranda, quien alertó de la escasa cuota de sardina que se puede capturar en las aguas del Golfo de Cádiz y cuyo segundo periodo está supeditado a un estudio científico, que será el que determinará si se podrá capturar esta especie durante el verano, precisamente, cuando tienen mayor valor comercial . En principio, las embarcaciones andaluzas tienen asignado un cupo inicial de 978 toneladas, que podrán capturar de mayo a julio.

Miranda defendió los controles y las inspecciones que la Junta realiza en las lonjas que son de su competencia, por lo que pidió mayor diálogo entre todos los actores que conforman la trazabilidad de la pesca y una autorregulación de los propios profesionales para evitar la caída de precios.

Una opinión que no era compartida por el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (Abempe), Tomás Pacheco, quien exigió tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca el mismo nivel de controles e inspecciones en todas las lonjas andaluzas para evitar la entrada de pescado sin etiquetar o sin pasar por lonja, ya que esto "puede llevar a la desaparición de flotas pesqueras como la de Barbate". Pacheco no apuntó a ningún puerto en concreto. Dijo que "esa labor la deben ejercer los inspectores y no ellos, ya que no son policías".

En parecidos términos se pronunció el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate, Alfonso Reyes, quien manifestó que ahora mismo no es rentable salir a faenar, al ser mayores los costes que los beneficios, una situación que está acabando con la actividad pesquera en los puertos.

"El miedo y la preocupación que tenemos ahora es el precio, el valor del producto", explicaron los pescadores de Barbate durante el desarrollo de esta movilización. "Lo que tenemos que procurar es la defensa del sector, ya que no hay tanta cantidad de pescadores y los que están, tienen que perdurar manteniendo el valor del pescado con unos precios asequibles", añadieron.

El alcalde del municipio, Miguel Molina (PA), expuso además que en Barbate hay un control exhaustivo del género y "queremos que se haga en todos sitios por igual".