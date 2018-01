Pedro Pacheco vuelve al módulo de respeto de Puerto 3 dos meses después

El ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, pasó la noche del pasado lunes en el módulo de respeto número 12 de la prisión de Puerto 3. Tras dormir el domingo en el módulo número 8 (de presos de segundo grado) el ex político regresó al módulo del que fue trasladado tras acumular cuatro faltas leves, sobre todo por acumulación de enseres, medicinas y un 'famoso' crucifijo de madera en su celda. Como se recordará, se alertó de que dicha cruz podría ser utilizada como un arma "en manos de un preso peligroso".

Según pudo saber este medio de fuentes penitenciarias, la última falta leve impuesta al ex regidor jerezano lo fue el pasado mes de noviembre. Tras dos meses en otro módulo ha regresado al lugar donde empezó a cumplir condena y, lo más importante, a hacer su vida en prisión. No en vano, hubo fuentes que este medio pudo entrevistar entre reclusos del centro penitenciario que no dudaron en señalar que "cambiar de módulo es como cambiar de vida, olvidar todo lo que dejaste atrás y empezar de nuevo. Se hace muy duro".

Pacheco ya ha cumplido dicha falta y, por tanto, la junta de tratamiento del centro penitenciario ha decidido su retorno al módulo 12, al considerar que se dan las condiciones necesarias para que el ex regidor de Jerez no vuelva a incurrir en las irregularidades que previamente fueron detectadas por el equipo de funcionarios del centro. El retorno de Pacheco al módulo 12 le reporta una serie de beneficios penitenciarios. En los módulos de respeto son los propios convictos quienes organizan la vida interna.