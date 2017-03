Parrado ofrecerá hoy un pregón "de reencuentros" con mucha participación

A las 20:30 horas partirá desde la Plaza de los Descalzos el cortejo del pregonero del Carnaval, José María Parrado de Alba, que recorrerá toda la calle De la Plaza hasta llegar a la Plaza de Jesús para protagonizar la apertura del fin de semana grande de la fiesta.

Ayer, Parrado ultimaba detalles de un pregón del que no quiso desvelar nada, aunque si adelantó a este periódico que será "un pregón de reencuentros" en el que se podrán intuir pinceladas de su larga trayectoria en el mundo del Carnaval, como autor y componente de agrupaciones. Así, Parrado se rodeará de quienes le acompañaron en comparsas, chirigotas y coros, y "quizás me saque alguna espinita que tengo con alguna modalidad de la fiesta", anuncia.

También será una cita muy musical, porque aproximadamente la mitad de lo que el pregonero cuente lo hará a través de las coplas, muchas de ellas de su propia autoría. Una agrupación que no faltará será la comparsa 'Los Tiranos', que ha firmado este año como autor y en la que sale como componente. No obstante, adelanta que "el pregón de Puerto Real no lo va a dar el Tío Sam", sin desvelar el tipo de usará esta noche en la céntrica plaza a las 21:00 horas.

Tras el pregón, que después de muchos años no estará precedido del acto de proclamación de la Piñonera Mayor, comenzará el baile de disfraces que ha preparado la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento con la presencia del dj Lois Sánchez.