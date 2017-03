Paco Guzmán por tabernas

El toque “Guzmán” también se deja ver en una carrillada de ternera. La carne la compra en la carnicería de Armario de Rota, que cuenta con ganado propio. La acompaña con una simple salsa y una versión de patatas revolconas muy lograda. No le va a la zaga en punto de la carne, un cuello de cordero que se guisa a baja temperatura. Debajo unas patatas como panaderas, salteadas con trozos de verdura y una salsa de queso que sólo aporta matices y deja lucirse en todo su esplendor al cordero.

Por la casa se pasea también con abundancia el “bikini”, una especie de sandwich que se hace en “sandwichera”, un artilugio que aplasta el pan y crea una especie de empanadilla. Guzmán no utiliza pan de molde, sino un pan rústico que rellena con queso tipo Gouda y sobrasada de la quesería roteña de El Bucarito. Todo llega en estado fundente por la acción de la “sandwichera”.La tortilla de ortiguillas está especialmente jugosita. Paco la ejecuta al estilo más del Norte que del Sur, con el huevo aún líquido en el interior, donde hay tropezones de ortiguillas. Son tortillas pequeñas, individuales, hechas al momento cuando el cliente las pide. Van decoradas con una ortiguilla frita y un poco de salsa Romescu, una especialidad catalana.

LA carta cambia cada día. La quincena de tapas está escrita a tiza en una pizarra situada en lo alto del mostrador. No faltan las especialidades típicas de las tabernas, su poquito de queso, caña de lomo, cositas de marisco, algo con pan, tortilla, alguna tostadita con morcilla, frituras y su guiso del día para terminar.El local, situado en el número 38 de la calle Mina, una de las calles tradicionales del tapeo roteño, ya albergó alguna taberna de enjundía como la cueva del lagarto, un bar que regentó el conocido hostelero Santiago Tirapu.

Pistas

La famosa cecina de El Capricho de León, ahora en Salicornia de Cádiz

La Bodega El Capricho está considerada como uno de los sitios de peregrinación para los aficionados a la carne. Su estrella es la carne de buey. Ellos mismos seleccionan los animales por toda España y en una granja que tienen en la provincia de León, los mantienen hasta que están en estado óptimo para ser sacrificados.

Juan Höhr, el propietario y cocinero de Salicornia, un establecimiento que abrió en la calle Plocia de Cádiz el pasado mes de noviembre, estuvo trabajando en este prestigioso restaurante al lado de José Gordón, el alma del establecimiento.

Juan aprendió allí el tratamiento de la carne y también tuvo la ocasión de probar su “cecina Premium”, unas piezas que catalogan así cuando reúnen unas condiciones de calidad excepcionales. Sobre todo se valora que su carne esté muy veteada lo que le da una especial jugosidad a la pieza.

Höhr señala que estas piezas no salen habitualmente del restaurante “porque hay muy pocas y el público va a probarla especialmente a la bodega”. Sin embargo debido a la amistad que le une con Gordon este ha accedido a vender al restaurante gaditano una pieza que se podrá degustar en Salicornia a partir de hoy martes 28 de marzo de 2017 y hasta que se agoten las existencias.

El cocinero señala que la cecina se obtiene por el mismo proceso del jamón. Primero se salan las piezas de carne y luego se curan y se ahuman. Para comerla se corta en lonchas muy finas.

“La estamos poniendo simplemente cortada en lonchas muy finas y en platos de entre unos 35 y 40 gramos. Es un producto que rinde mucho con lo que esta cantidad es suficiente para una buena degustación. No le ponemos nada, sólo un poco de pan para acompañar ya que el producto merece degustarse así”.

El plato lo han puesto a 15 euros y señala que “entra dentro de nuestra filosofía de ser un espacio dedicado al producto de calidad. Nos gusta ofrecer productos diferentes como este. Es algo muy especial y no sabremos cuando podremos contar con otra pieza. Cuando la tengamos avisaremos a nuestros clientes y esta cuando se acabe, pues se acabó”.

Llegan a los bares los primeros caracoles

Llegaron. Hay que reconocer que, pese a lo lentos que son, cada año llegan antes. Y es que ha sido sacar los cuernos al sol y acabar en una olla. Los caracoles, esos pequeños seres a los que dan ganas de extinguir a sorbíos, ya están listos. Los primeros, como cada año, vienen de Marruecos; los gasterópodos patrios no estarán maduros hasta bien entrado mayo. Aunque la temporada empieza temprano, hay impacientes que llevan semanas ensayando la cara de comer caracoles delante del espejo. Es necesario entrenar: se calcula que cada día de la temporada son devorados un millón de animalillos, sólo en la provincia de Cádiz.

En Mari y José, uno de los bares que integran la ruta más babosa de Cádiz capital, llegaron ayer jueves 30 de marzo. Son caracoles con todas sus garantías, indican, pero de todos modos el primer día se trata un poco de darlos a probar a los clientes. Se harán entre 20 y 30 kilos, en su caldito, y también habrá cabrillas en tomate. En las redes sociales del otro mítico de Cádiz en este tema, el Nebraska, se anuncian para hoy y el Bar Los Caracoles de Sopranis, para el día 1 de abril.

La Mar de Fresquita de San Fernando los tendrá a partir de hoy. Harán entre 40 y 60 kilos. Han puesto carteles para que los vean sus clientes habituales, que llevaban preguntando por los Theba pisana desde hace tiempo. Es salir el sol, explican, y acordarse de los caracoles. Las cabrillas no se sabe si llegarán a tiempo para inaugurar temporada junto a sus primos pequeños.

En el grupo de Facebook del Bodegón Andalucía han iniciado una cuenta atrás que finalizará el 7 de abril. Podrían haber empezado antes, pero han decidido esperar porque su proveedor les advirtió que estaba lloviendo en Marruecos. Los caracoles vienen del norte de ese país, donde están en sazón antes que en España. Si la temporada se limitara a los que se crían en el país, duraría alrededor de mes y medio y comenzaría a mitad de mayo. Gracias a la importación, se alarga hasta los tres meses, y a algunos les parece poco: ya hay un montón de gente preguntando en este establecimiento, donde tienen fama. Llevan 31 años haciendo caracoles y este año tendrán el mismo precio que el año pasado, 2,20 el tazón y 5,50 la maceta para llevar.

Al Bar de Paco de Jerez, los caracoles llegaron hará un par de semanas, ya a mediados de marzo. Han sido de los pioneros de la provincia, aunque allí indican que aún no han cosechado mucha expectación.