El PSOE pide la eliminación de las peonadas para acceder al subsidio agrario

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, anunció ayer en Bornos la campaña que está llevando a cabo el PSOE-A en la que piden que "se eliminen las peonadas para acceder al subsidio agrario debido a la enorme sequía que afecta el campo andaluz". En esa misma línea puso de manifiesto que "Fátima Báñez debe de reflexionar y darse cuenta de que es la única ministra que no ha puesto en marcha Planes Extraordinarios ante una sequía". A esto añadió Maese que "esas medidas extraordinarias la llevaron a cabo tanto Felipe González como Zapatero, e incluso Aznar; todos pusieron en marcha PER extraordinarios". Por todo ello lamentó que "este sea el único Gobierno que, además de no poner esos programas extraordinarios, ha congelado durante 5 años el presupuesto lo que ha supuesto una pérdida de 50.000 jornales".

Así pues, el PSOE de Cádiz asegura que el Gobierno no ha cumplido el mandato de la proposición no de ley aprobada en octubre de 2016 en el Congreso, en la que se instaba a eliminar el requisito de las 35 peonadas.

Por todo ello "planteamos la eliminación de las peonadas necesarias para poder cobrar el subsidio agrario, pues tememos que en muchas localidades los jornaleros y jornaleras no puedan llegar al mínimo exigido debido a la caída de la producción agraria", aseveró Maese.