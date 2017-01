El PSOE defiende a Caro y anuncia que recurrirá la sentencia

La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha manifestado este viernes su respeto hacia la sentencia que condena a siete años de inhabilitación especial para cargo público de concejal a la exalcaldesa socialista de Arcos de la Frontera, Josefa Caro, y a cinco ediles socialistas por un delito contra la ordenación del territorio, si bien ha asegurado que "no la comparte en absoluto".

Tanto es así que, según ha anunciado en una nota, en los próximos días los afectados analizarán la sentencia con su gabinete jurídico para plantear un recurso en el que poder sostener su inocencia, "por la que lucharemos hasta el final".

La dirigente socialista ha hecho hincapié en que "no estamos hablando de corrupción política, pues el juez ha desestimado la prevaricación y la malversación de fondos públicos como en un principio sostenía la acusación particular ejercida por el PP".

Aclarado esto y entrando el "supuesto" delito contra la ordenación del territorio que se juzga, Maese ha sostenido que "el trámite se hizo para ejecutar una vía de interés general" y que "los informes técnicos de la Junta y el Ayuntamiento certifican que el suelo es urbano".

"El acuerdo que se tomó no era el de aprobar una licencia de ocupación, sino aprobar las actas de cesión y ocupación gratuita de suelos para hacer la calle. La calle se ejecuta en su totalidad, incluidas las acometidas de servicios, en suelo urbano consolidado. Y a pesar de todo, el acuerdo tomado no ha tenido ningún efecto, los vecinos no tienen ni luz, ni agua, ni ha servido para inscribir nada en el registro de la propiedad", ha reflexionado Maese, que se pregunta "cuál es el menoscabo público que se ha producido".

La socialista ha subrayado, además, "la incoherencia política del PP pues los miembros del equipo de gobierno PP-Aipro inauguraron la misma obra que habían denunciado porque en realidad eran conscientes de que, en todo momento, solo se buscó el interés general y, de hecho, Arcos dispone a día de hoy de una inmejorable conexión entre el Barrio Bajo y el acceso de Angorrilla".

Por último, Maese ha recriminado "el uso torticero de la justicia que realiza el PP en periodos electorales para desgastar al adversario político", recordando en este punto que "la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a echar otro rapapolvo al PP por usar argumentos falsos para intentar reabrir el caso de los cursos de formación que tanto daño personal ha causado".