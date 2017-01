El PSOE local cierra filas en torno a la ex alcaldesa y los ex ediles condenados

La ejecutiva local del PSOE de Arcos muestra su "firme apoyo" a la ex alcaldesa Josefa Caro y a los cinco ex ediles de su gobierno durante el mandato de 2007-2011, condenados a siete años de inhabilitación por un delito urbanístico por el caso de la calle Padres Salesianos, en el Barrio Bajo. "Aunque la aceptamos, no estamos de acuerdo con su contenido", dicen los socialistas.

El PSOE local argumenta que "la integridad y honestidad de nuestros compañeros y compañeras está fuera de toda duda, máxime cuando los juzgados han rechazado las imputaciones de prevaricación y malversación de fondos con las que les acusó el equipo de gobierno formado por PP y AIPro en el mandato 2011-15".

El PSOE dice que PP-AIPro quiere "enturbiar" la gestión local con sus "maniobras"

A través de un comunicado, los socialistas añaden que "las maniobras de los dirigentes de PP y AIPro de perseguir judicialmente a los cargos socialistas sólo han conseguido enturbiar la política arcense, procurando manchar la imagen de personas que han dedicado parte de sus vidas al bien común de sus vecinos, siempre según los principios éticos que fundamentan el socialismo".

Los socialistas continúan diciendo que "los compañeros no actuaron de ningún modo por lucro propio, sino en beneficio del interés general, con la urbanización de un vial importantísimo para el Barrio Bajo, en donde antes sólo había un carril intransitable. Su condena no es por corrupción, sino por una cuestión de gestión de unas obras en beneficio de la ciudadanía.

Desde la ejecutiva socialista "estamos convencidos de su absoluta inocencia y, por tanto, les animamos a seguir luchando por demostrarla, a través del recurso que van a presentar en las instancias judiciales correspondientes".

La ex regidora y los cinco ex ediles han anunciado que van a recurrir la sentencia dictada en primera instancia.