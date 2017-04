PSOE y PP polemizan sobre la vivienda ilegal del ex edil Jesús Torres

El PP ha pedido explicaciones al alcalde, Javier Ruiz (PSOE), sobre "su solicitud al Consejo Consultivo de Andalucía de un dictamen contrario a la orden de derribo que desde hace casi dos años existe sobre la vivienda del ex concejal socialista Jesús Torres Hurtado".

Destaca que dicho órgano "ha optado por no posicionarse a la espera de que sean subsanadas las muchas deficiencias que ha detectado" y "ha advertido al Ayuntamiento que el expediente de demolición no ha caducado". A su juicio, "esto deja en evidencia el supuesto interés del alcalde por dar una salida a su compañero de partido y ex concejal".

El portavoz del Gobierno local, el socialista Daniel Manrique de Lara, ha replicado al PP que "el Ayuntamiento ha seguido todos los pasos ajustados a la legalidad", precisando que "hará lo que el Consejo Consultivo decida". Según afirmó, "se trata de un expediente de orden de demolición de la vivienda propiedad de la esposa de Jesús Torres que se abrió en 2012; se resolvió en 2015, unos días antes de las elecciones municipales; y no se notificó ni al titular ni a la familia, sino que se publicó en el boletín oficial". "Así, teniendo en cuenta que el ya ex concejal sólo tenía conocimiento del expediente sancionador, que, de hecho, estaba abonando, pero no del expediente de demolición, dimitió en agosto pasado para poder defenderse", ha apuntado.

El informe técnico municipal, que habla de resolución "nula" por dictarse "con el expediente ya caducado", debe aprobarlo el Pleno para su remisión al Consejo, entre otros "errores de forma" que éste ha notificado al Cabildo.