El PSOE de Sanlúcar acusa a IU de "montar un circo" sin alternativa sobre el IBI

El portavoz del Gobierno local, Juan Oliveros (PSOE), ha calificado de "moción de fanfarria" la propuesta de IU y 'Sí se puede' planteando la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la subida del IBI fijada para este año, argumentando que "tenían los mecanismos reglamentarios para haberlo convocado".

Según Oliveros, "buscan llevar todo al terreno del circo, porque no tienen una propuesta firme sobre el IBI. Que no engañen más a los sanluqueños". "Ante la enmienda del PSOE instando a que presentaran una propuesta en firme sobre el IBI, a Fernando Cabral -edil de IU- le temblaron las piernas una vez más, porque estamos hablando de enfrentarse a su jefe, el ministro Montoro, y eso nunca lo hará. No tiene la valentía suficiente para afirmar las insinuaciones que hace ni para nada", aseguró.

En otro orden de cosas, la concejala de Personal, Rocío Sumariva (PSOE), respondió ayer a IU que "el Ayuntamiento quiere sacar la oferta pública de empleo de 2016 con el máximo de plazas que la legislación vigente permite y está trabajando en una relación de puestos de trabajo que cubra las necesidades del Consistorio, especialmente en servicios públicos y servicios sociales".