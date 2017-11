El PP: "El único oscurantismo en la Verbena es el del PSOE"

El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, muestra su sorpresa por las declaraciones de la secretaria general de Vivienda, Catalina Madueño, respecto a la obra de La Verbena de Arcos, recordando que el Ministerio de Fomento ya se encuentra interviniendo en la zona, mientras que no se sabe aún qué proyecto llevarán a cabo la Junta de Andalucía y Diputación . Según afirma Saldaña, "es sorprendente que hablen de opacidad del Gobierno de España cuando se ha firmado un protocolo, se ha anunciado la cantidad que se va a aportar, más de 1.586.000 euros, y el Ministerio de Fomento es la única administración que se ha puesto manos a la obra y está actuando". Asimismo, recuerda que "la Junta de Andalucía es la que aún no ha dicho cuándo va a poner el dinero, nada se sabe de cómo lo va a poner, de las obras que va a hacer ni tampoco cuándo se van a iniciar esos trabajos que corresponde a la parte del Gobierno andaluz". Así, Saldaña ha dejado patente que "la única opacidad y ocultismo que hay es el de los gobiernos de la Junta y de Diputación, ambos del PSOE, los que no cumplen con Arcos ni con La Verbena y, mientras el Gobierno de España ya lleva tiempo con todo el procedimiento iniciado".