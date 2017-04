El PP retira sus propuestas al Pleno por "falta de democracia"

El PP informó ayer que decidió "no participar" en el último pleno municipal ordinario retirando sus tres mociones presentadas "ante el posicionamiento del Gobierno local del PSOE de considerarlas ruegos, aunque en el orden del día aparecieran como propuestas, y no sentirse así vinculado por el resultado de la votación democrática de las mismas y su consecuencia en cuanto a la ejecución de las aprobadas".

Según explicó la portavoz popular, Ana Mestre, el PP solicitó un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento que "certifique cuáles son las consecuencias jurídicas de la postura del equipo de Gobierno". A su juicio, dicho informe "es fundamental para dotar de certidumbre y seguridad jurídica a todos los debates plenarios".

Los populares han pedido un informe jurídico y no descartan acciones judiciales

El PP considera que esa decisión del Gobierno local "lesiona los derechos fundamentales de los concejales como representantes legítimos de los sanluqueños democráticamente elegidos en las urnas", lamentando que "se merme la capacidad de confrontar los proyectos, las ideas y la posibilidad de trabajar con transparencia en las iniciativas que este grupo municipal presenta, al igual que el resto" de las formaciones políticas de la Corporación.

En palabras de Mestre, "los derechos democráticos no pueden usurparse y los derechos de los concejales tampoco". "No creo que sea la mejor tónica la que ejerce el PSOE cuando viene a usurpar y mermar este debate. No estamos dispuestos a ello y si es necesario, volveremos a los tribunales a exigir nuestros derechos, al igual que acudimos en la pasada legislatura por vulneración de los derechos fundamentales de los concejales", manifestó la también presidenta local del PP.

Mestre calificó de "indignante" que "tuviéramos que escuchar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento que si la oposición hace propuestas que no están en el programa electoral del PSOE, no las ejecutará". "¿Para quiénes gobierna el PSOE ? ¿Sólo para quienes le han votado?", preguntó públicamente la portavoz del PP.

Para Mestre, "el PSOE de Víctor Mora ha enseñado su verdadera cara y lo que para ellos es la democracia: nada que debatir, nada que consensuar y, mucho menos, favorecer la participación. La prepotencia socialista se ha atrincherado en el Ayuntamiento".

El PP, que espera contar con el informe solicitado antes del pleno de mayo, reiteró que no descarta emprender acciones judiciales.