El PP exigió ayer al Gobierno local del PSOE que "dé la cara y explique" a los detallistas de la Plaza de Abastos la "demora" en la apertura del mercado ya remodelado, además de "cuándo va abrir, cómo y otras muchas cuestiones" relacionadas con dicho proyecto.

En un desayuno informativo convocado con motivo de las fiestas navideñas, la presidenta local del PP, Ana Mestre, hizo un balance "muy positivo" de la acción política de este partido en el año que está a punto de terminar, destacando que ha llevado al Pleno del Ayuntamiento un total de 30 mociones, todas ellas basadas en demandas de asociaciones, colectivos vecinales y otras entidades de la ciudad. Frente a ello, criticó la "falta de la capacidad y mala gestión" del Gobierno municipal del PSOE, asegurando que "por desgracia, Sanlúcar sigue sin levantar cabeza".

Mestre censuró, entre otros aspectos de la gestión del equipo de Gobierno, su "incapacidad para liderar un proyecto para el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo", una conmemoración en la que, según afirmó, "Sevilla lleva la delantera". Igualmente, aludió a proyectos pendientes de ejecución como el nuevo parque de bomberos y lamentó que "desde hace más de diez años no se invierte ni un solo euro en viviendas sociales".

A su juicio, la "dejadez socialista" se ve reflejada en "una ciudad sucia, mal gestionada, que no prospera, que no genera empleo, que no tiene suelo industrial para cubrir la demanda de los autónomos y emprendedores, que sigue con las mismas carencias de infraestructuras, equipamientos deportivos en mal estado y accesos que dejan muchísimo que desear; en definitiva, en una ciudad que se ha quedado estancada".

Preguntada sobre la ruptura del grupo municipal popular, con tres de sus seis concejales al margen de la disciplina del partido, Mestre contestó que los ediles de la línea oficial "seguirán trabajando con la fuerza y el ímpetu que nos da la militancia del PP".