"El PP se ha opuesto al proyecto de la Plaza Mayor sin dar alternativas"

"Este proyecto no se va a ejecutar, pese al compromiso con la ciudadanía para revitalizar el centro de Chiclana con el traslado al edificio de la Plaza Mayor de la Escuela Oficial de Idiomas con 1.400 estudiantes, que llenarían de vida la plaza tanto por la mañana como por la tarde", dijo ayer el alcalde, José María Román, tras el rechazo de la oposición a que prosperara esta iniciativa en el transcurso del pleno municipal que tuvo lugar el pasado jueves.

No obstante, el regidor chiclanero reseñó que el pleno de la Corporación municipal "es soberano, ya que están representadas todas las fuerzas políticas con representación municipal, aunque sí hay que dejar claro que fue el PP el único partido que presentó el recurso para que no pudiera salir adelante este proyecto".

En este sentido, dijo que el PP ha estado "en coherencia y sintonía con lo que ha venido haciendo sobre este aspecto desde el inicio", recordando que durante el cuatripartito, los populares "hablaban de que el aparcamiento no era seguro y se podía caer, lo que luego se ha demostrado que no es así. Y cuando el PP gobernó con el PVRE, tuvo la oportunidad de desbloquear el proyecto, pero no hizo nada, salvo mantener un recurso judicial, que perdió. Así, durante ese tiempo el Partido Popular no hizo absolutamente nada para desarrollar la Plaza Mayor".

José María Román recalcó que "nosotros, en estos dos años de Gobierno, hemos conseguido la licencia de primera ocupación del edificio y un reconocimiento por parte del empresa de que no ha hecho obras por importe de 240.000 euros, además de 500.000 euros de canon no abonado por los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; es decir, durante el periodo de Gobierno del PP", indicó el alcalde, quien apostilló que, "sumando estas dos cantidades y conforme al acuerdo que llegamos con la empresa adjudicataria, adquiríamos más de un tercio del edificio, añadiendo los 500.000 euros restantes, que se abonarían en cinco anualidades. Así podríamos trasladar la Escuela Oficial de Idiomas y ayudábamos a potenciar la vida económica de la ciudad", manifestó.

Con todo ello, el alcalde incidió en que "el PP, con una actitud políticamente infantil, lo único que ha querido es bloquear el desarrollo de la Plaza Mayor. Nadie con una cierta coherencia llega a presentar distintos recursos para que este proyecto no salga adelante", ha comentado Román, quien ha reiterado que "la iniciativa política para que la Plaza Mayor no saliera adelante le corresponde al PP, que incluso parece orgullo de lo que ha hecho".

El alcalde expresó que "no llegamos a comprender esta actitud, pero sí respetamos lo que ha decidido el pleno, que tiene la competencia en este asunto. Sin embargo, se han opuesto a esta iniciativa, sin ni siquiera decir qué pretenden hacer de alternativa. Por responsabilidad, si algún partido se opone a esta idea, al menos que proponga una alternativa".

El regidor chiclanero recordó que lo mismo que ha sucedido con la Plaza Mayor, "también ha sucedido con otros proyectos como el Centro Cofrade, el pabellón deportivo El Fontanal o el centro de salud de Los Gallos.