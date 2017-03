El PP ironiza sobre la mesa por el empleo: "No la convocan al no tener nada que decir"

En el pleno de enero tras reclamarlo el Partido Popular (PP) el equipo de gobierno aseguró que convocaría la mesa por el empleo, ha pasado febrero y sigue sin reunirse. Es la crítica que hace la formación, que informa de que reclamará, esta vez por escrito, su convocatoria. "Antes cuando estaban en la oposición el PSOE la pedía cada dos meses, ahora llevamos más de un año sin que se haya reunido", apunta el presidente del PP de San Fernando, José Loaiza.

"No se convoca porque no tienen nada que decir, ni proponer", ironizaba el líder popular, que recordó ayer que por la tarde curiosamente se presentaba en La Isla la mesa por el empleo de la Bahía de Cádiz, con el más del centenar de propuestas que trae bajo el brazo.

Entre las cuestiones de las que no hay noticias nuevas, al no haberse incluido en los contratos firmados por la administración local, están las cláusulas sociales para que en esas obras se emplearan a parados de San Fernando. "Nosotros metíamos una cláusula social en los contratos, la máxima que permite la ley. Ellos decían que había que llegar a más: y en dos años siguen sin incluirlo en un contrato", comentó Loaiza. Frente a su gestión en el anterior mandato, en el que intentaban contratar a empresas de La Isla, el PP pone la actuación del gobierno actual, "que se ha olvidado de eso". Pone el ejemplo en ese sentido de las obras en los accesos a la playa de Camposoto, que desarrolla una empresa de Chiclana sin que haya ningún trabajador de San Fernando en ellas. "Ya hay denuncias de las plataformas de parados de la ciudad por que no se esté contratando a gente de aquí en la rehabilitación del Ayuntamiento, sólo en temas puntuales", señala el líder popular que se pregunta por "la preocupación" del PSOE por que se generara actividad económica entre las empresas isleñas y empleo para los parados del municipio.

Por eso insistirán en su petición de que se convoque la mesa por el empleo, algo que hará esta vez por escrito, con la intención de demandar la aplicación de esas cláusulas sociales.

Otro tema que se retrasa, se quejó José Loaiza, es la puesta en marcha de los distintos planes de empleo que iban a dar trabajo a personas en riesgo de exclusión social, a jóvenes y a mayores de 30 años con los programas de la Junta de Andalucía. Tendrían que haberse realizado en 2016 "y ya avanza 2017".