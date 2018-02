El PP asegura que "ya no hay marcha atrás" con Tres Caminos

La aprobación definitiva del proyecto del nudo de Tres Caminos, que este fin de semana anunciaba el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, llevó ayer al PP a sacar pecho y a asegurar que "ya no hay marcha atrás" en lo que toca a esta actuación que durante tantos años han esperado los vecinos de la Bahía.

"Será una realidad en poco tiempo", dijo en San Fernando la diputada y ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que se refiró a esta inversión de 80 millones de euros que planea el Gobierno central como una de las grandes obras de infraestructuras que permitirá funcionar "como un área metropolitana".

"Con el nudo de Tres Caminos no se hizo nada hasta que el PP llegó al Gobierno"

De hecho, adelantó, esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado el proyecto ya revisado tras la preceptiva declaración de impacto ambiental y el siguiente paso será la redacción del pliego de condiciones para proceder a la licitación pública de las obras.

Teófila Martínez, a la que acompañaron la senadora isleña María José de Alba y el presidente de los populares de San Fernando, José Loaiza, culpó al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de los retrasos que ha sufrido el proyecto del nudo de Tres Caminos y aseguró que los trámites administrativos no despegaron hasta que el PP llegó al Gobierno central. "Fue en julio de 2012 cuando se consiguió aprobar el proyecto. Antes, no se había hecho absolutamente nada", recordó.

Por su parte, Loaiza recordó que La Isla será una de las ciudades que saldrá más beneficiada de esta obra del nudo de Tres Caminos, que en la actualidad registra de media diaria el paso de 58.000 vehículos con dirección a San Fernando.

Pero también el Ayuntamiento isleño, gobernado por socialistas y andalucistas, reaccionó ayer ante el anuncio realizado por Antonio Sanz en relación el proyecto del nudo de Tres Caminos. En este sentido, desde el Consistorio se reclamó al Gobierno central que acometa "definitivamente" la licitación de unas obras "que forman parte del listado histórico de proyectos prometidos en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy relacionados con San Fernando y que no se han ejecutado", según señaló el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

Nuevas demoras -advirtió el equipo de gobierno de Patricia Cavada- serían "inaceptables". "Este anuncio no puede quedar en el aire como así ha ocurrido con otros tantos proyectos para San Fernando que no se han hecho realidad", apuntó. De ahí que desde el Ayuntamiento isleño se haya exigido también que la ejecución de dicho proyecto se acompañe de la correspondiente partida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.