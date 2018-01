El PP exige las mejoras anunciadas en las carreteras de El Marquesado y Pago del Humo

El PP ha solicitado públicamente al alcalde, José María Román, que "cumpla con las promesas realizadas y acometa las obras de mejora de las carreteras de El Marquesado y de El Pago del Humo". El presidente del Partido Popular, Andrés Núñez, ha señalado en este sentido que "hablamos de dos carreteras claves en la conexión del centro urbano con el extrarradio, por la que circulan numerosos vehículos y donde los peatones están en un continuo riesgo".

En esta línea, reclama que "de una vez por todas se corrija la falta de seguridad vial en dichas vías, con la creación de aceras, con la dotación de iluminación y con la colocación de elementos que permitan mejorar tanto la visibilidad como controlar la velocidad en determinados puntos, con la idea de evitar que cualquier día tengamos que lamentar una desgracia".

Sobre este aspecto, reseña que "un punto muy conflicto de la carretera de El Marquesado se encuentra, por ejemplo, en el cruce de la Venta Tocino, en la zona de la Cañada de los Barrancos con el Camino de la Cruz Blanca. La falta de visibilidad y la falta de elementos disuasorios para que se circule a la velocidad adecuada en ese punto no ayudan a garantizar la seguridad vial. De hecho, hace poco se contabilizaron cinco accidentes en 20 días. Por si fuera poco, en días de lluvia no hay quien pueda cruzar por dicha zona, tal y como nos certifican los propios vecinos".

Por otro lado, con respecto a la carretera del Pago del Humo, "el trayecto que va desde el polígono industrial de Pelagatos hasta este núcleo de población es sumamente peligroso, por las propias limitaciones de la vía, por la escasa anchura del puente que cruza la autovía y por la ausencia de aceras en todo el trayecto".

Además, Núñez indica que "se da la circunstancia de que es una zona que conecta con el estacionamiento y la primera parada del tranvía, ese carísimo medio de transporte con el que el PSOE se empeñó en romper y maniatar a la ciudad para que se esté pudriendo en un garaje. Si algún día se pone en marcha, no sabemos qué sentido tiene tener que ir en coche y no poder ir andando para no poner en riesgo tu integridad física, porque ya puestos se va con el coche hasta el destino final".

El Partido Popular recuerda que "la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento suscribieron en septiembre de 2016 un convenio referente a la cesión de la Diputación al Ayuntamiento de 700 metros de la CA-5205, carretera de El Marquesado, entre los puntos kilométricos 9,260 y 9,960, de una anchura de 5,25 metros. También pasan a manos del Consistorio 3.585 metros, de la carretera del Pago del Humo, entre los puntos kilométricos 0 y 3,585 de la CA-3206".

Así, los populares subrayan que "en aquel protocolario acto, con visita de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, incluida, también se anunció el compromiso de la Diputación de cooperar económicamente en las obras que se iban a llevar a cabo para que estos tramos de carreteras adquieran la condición de urbanos, previa redacción de los proyectos por parte del Ayuntamiento, administración que tiene que ejecutar los trabajos".

En esta línea, afirma que "los hechos lo que ponen de relieve es que el Ayuntamiento, que con el convenio asume la titularidad de dos tramos importantes de las citadas vías, aún no ha hecho nada, a pesar de que tanto en mayo como en octubre del pasado 2017 aún seguían vendiendo la moto, mientras se anunció una inversión de Diputación de 115.000 euros para crear accesos peatonales en ambas vías que no llegan. Al final, ni se ha invertido ese dinero ni los chiclaneros cuentan con las mejoras en dichas carreteras".

Finalmente, el PP sentencia que "la realidad lo que demuestra es que fue una venta de humo más de José María Román y el PSOE, otra mentira más que sumar a la larga lista de un alcalde que no es de fiar y que ahora volverá a buscar un nueva excusa y culpará, como siempre hace, al Gobierno central y al Partido Popular".