El PP afirma que se han perdido otros tres millones de fondos europeos

El portavoz del Partido Popular, Andrés Núñez, ha denunciado "un nuevo ejemplo de la nefasta gestión del Gobierno municipal del PSOE y Ganemos en cuanto a los fondos europeos".

En este sentido, el edil de la formación popular manifiesta que "tras perder dos convocatorias de los fondos Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), y plantear la tercera oportunidad con el mismo delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez (Ganemos) y la misma empresa privada al frente, y tras haber pasado más del 50 por ciento del proceso para elaborarlo sin noticias del mismo, cuando la participación ciudadana es un aspecto clave, hemos tenido conocimiento de que el Gobierno municipal, según parece, no ha presentado proyecto a los fondos europeos Acción de Iniciativa Urbana (UIA), que otorgaban a Chiclana tres millones de euros en su última convocatoria".

Núñez critica que "ya en la primera convocatoria no se rellenó el formulario, y en esta segunda no se presenta proyecto, según parece ser". Tal hecho es calificado por los populares como "una auténtica desfachatez".

El edil popular declara que el delegado de Fomento, Adrián Sánchez, "dijo que los Edusi no vinieron a Chiclana en su segunda convocatoria porque el Partido Popular estaba en contra. No sabemos qué excusa va a poner ahora. Igual dice que llegó Mariano Rajoy a su casa, lo maniató y no le dejó presentarse a la convocatoria. La realidad es que ya son 33 millones de euros perdidos en dos años, y aquí nadie asume responsabilidades".

En este contexto, desde el PP "exigimos que desde el gobierno municipal, desde la Alcaldía, se den las explicaciones oportunas y se asuma la debida responsabilidad".