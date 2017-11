El PP anuncia que Isabel Jurado será su candidata a la Alcaldía

El PP de Chipiona ha celebrado el primer año de mandato de Isabel Jurado como alcaldesa tras relevar en el cargo al dimisionario Antonio Peña.

Lo ha hecho con un encuentro al que asistió casi un centenar de militantes y simpatizantes, además de dirigentes provinciales del partido como su secretario general, Antonio Saldaña, quien no dudó en anunciar a la regidora como la candidata popular a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019. "El grupo político que está liderando el Ayuntamiento de Chipiona no tiene ningún adversario con una alternativa real para gobernar esta ciudad tan importante", aseguró Saldaña, quien, además, recordó a Peña como "uno de los mejores alcaldes de la provincia".

Jurado hizo un balance de su gestión destacando las "mejoras" en materia de obras y limpieza. "No queremos grandes obras que después no sirvan para nada. Queremos que cuando haya cualquier problema en la calle, se solucione rápido y no en meses o en años", manifestó.

También subrayó, entre otras cosas, los "planes de choque" de trabajos de mantenimiento en los colegios, así como el "esfuerzo" municipal para "destinar todos los recursos necesarios para que el pueblo esté limpio".