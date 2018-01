El PP rechaza que la Feria de la Pizza sea un gran atractivo para Fitur

El PP criticó ayer que "aunque la pizza de Rota es un referente en la zona y de las mejores de Andalucía, no entendemos que el Gobierno local" considere la I Feria de la Pizza "un atractivo lo suficientemente potente para que sea el principal reclamo turístico de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)", que se celebra estos días en Madrid.

A su juicio, Rota estará presente en dicha muestra "sin identidad propia". "Se echa en falta una apuesta decidida del Gobierno municipal para potenciar las verdaderas bondades con las que cuenta Rota para atraer turismo, así como una estrategia para desestacionalizarlo y generar una fuente de ingresos no solamente en verano, que se ha reducido fundamentalmente a los meses de julio y agosto, sino también en las temporadas de otoño e invierno", opina.

Este partido aboga por "potenciar el turismo deportivo, náutico o medioambiental, entre otros" con proyectos como el Centro Comarcal 'La Forestal', incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) a propuesta del PP.

En otro orden de cosas, censuró que las oficinas turísticas de Costa Ballena y Welcome to Rota "han permanecido cerradas durante casi dos semanas porque no había personal contratado".