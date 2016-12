El PA pregunta por qué Canca sigue hablando en nombre del Ayuntamiento

El pasado martes se celebró la primera asamblea ciudadana para explicar la peatonalización, que estuvo conducida por el ex concejal de Urbanismo, Iván Canca. El ex edil de Equo, fue el propulsor de esta iniciativa, ya no forma parte del equipo de Gobierno, por lo que el Partido Andalucista le pregunta al alcalde, Antonio Romero, "por qué una persona que no mantiene relación contractual o laboral alguna con el Ayuntamiento habla en su nombre y se presenta como portavoz de los proyectos del equipo de gobierno".

Tal y como ya hiciese el concejal no adscrito, Andrés Rodríguez, el PA relaciona la marcha del edil con el asunto del Villanueva Golf, por el que el alcalde ya declaró como investigado. Preguntan a Romero si ese tema tiene algo que ver con la dimisión de Canca.

Además de esto, los andalucistas vuelven a insistir en que, en el proyecto de peatonalización, "Podemos y Equo siguen imponiendo sus medidas y aún no se ha creado una mesa de trabajo sobre el Plan de Peatonalización, aún habiéndose aprobado en pleno".

Creen que la peatonalización es "un verdadero despropósito en manos de un equipo al que le viene grande el Ayuntamiento de Puerto Real y que está provocando un caos dirigido por una persona que no tiene vinculación con el Ayuntamiento".