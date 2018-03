El PA tiene dudas sobre la legalidad de la convocatoria

La convocatoria del pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, celebrado ayer de forma extraordinaria y urgente, cogió por sorpresa a la mayor parte de los concejales del Partido Andalucista de Puerto Real. Ayer, fuentes del partido explicaron a éste periódico que "al menos cinco de los siete ediles del PA no habían sido notificados de la celebración del pleno". Según las mismas fuentes, sólo el concejal Ángel Gómez de la Torre, que acudió a la sesión, y la edil Lucía Ariza, que no pudo acudir por cuestiones laborales, la recibieron a tiempo de forma correcta.

Por lo tanto, el PA anunció ayer que va a solicitar un informe a la secretaría general del Ayuntamiento "para tener conocimiento de la legalidad de la convocatoria del pleno ya que consideran que se han vulnerado sus derechos como concejales al no poder emitir su voto, independientemente del sentido del mismo", argumentan las mismas fuentes.

"Quiero expresar mi malestar por la premura de la convocatoria y excusar a mis compañeros porque muchos de ellos no han podido venir por cuestiones laborales, pero dada la importancia que tiene este asunto para Puerto Real y, pese a no haber tenido apenas tiempo para leer el expediente que me llegó hace unas horas, mi voto será favorable", dijo Gómez de la Torre.

Antonio Romero agradeció a Gómez de la Torre tanto su presencia como el voto favorable y pidió disculpas por la premura al convocar esta sesión, aunque también se refirió a la "responsabilidad que debe asumirse cuando se trata de un asunto tan importante como es para Puerto Real la recuperación definitiva de la piscina". Posteriormente extendió su agradecimiento al resto de grupos municipales (PSOE, Izquierda Unida, Equo y Sí se puede Puerto Real), cuyos concejales acudieron en su totalidad.