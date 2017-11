Oumo y su hijo ya están juntos en un piso de acogida en Jerez

Oumo y su hijo de 4 años, que llegaron a territorio español en dos pateras distintas, están ya juntos y "muy contentos", después de haber pasado siete meses separados en dos centros de acogida de Melilla y Jerez. Según informa la organización Women's Link Worldwide, ambos pudieron reunirse el pasado lunes en Melilla, donde el menor estaba en un centro de acogida. Su madre viajó hasta allí para recoger a su pequeño y ambos se trasladaron a la residencia de acogida para migrantes de Jerez, en la que la Oumo vive desde su llegada a España. "Fue un encuentro súper emotivo, el niño se puso muy contento", explica una portavoz de Women's Link Worldwide.

Cabe recordar que el menor viajó primero con su tía en una zódiac que fue rescatada por la Guardia Civil y conducida a Melilla. Allí fueron separados porque la mujer no era la madre del pequeño. La tía no pudo volver a ver al pequeño, que fue internado en un centro de menores. Su madre cruzó el Estrecho un mes después en otra zódiac que fue rescatada y conducida a la costa de la península. Tras pasar por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, Oumo se trasladó a una residencia de acogida para migrantes en Jerez. Desde allí no ha parado de luchar por poder reunirse con su hijo, algo que consiguió el pasado lunes, tras siete meses.

La separación de Oumo y su pequeño motivó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras una denuncia de Women's Link Worldwide, pidiera explicaciones a España y solicitara que, mientras se resolvía el test de ADN, facilitara alguna comunicación entre ellos. Tras más de seis meses sin verse ni poder hablar, a partir del 25 de octubre el Estado permitió que Oumo y su hijo se vieran por videollamada tres veces en semana. La Consejería de Bienestar de Melilla y el abogado del Estado permitieron que ambos se reunieran una vez los resultados de ADN demostraron que Oumo es madre del niño.

A pesar de la reunificación, Women's Link ha anunciado que continuará adelante con la demanda ante el TEDH por la vulneración de los derechos fundamentales de Oumo y su hijo. En su denuncia critican que el Estado español haya tardado siete meses en reagruparlos, cuando "desde el primer momento el Servicio de Protección de Menores de Melilla conocía la identidad y localización de Oumo y su interés en confirmar su relación con el niño".