Olivera saca pecho para mostrar el potencial del aceite de la Sierra

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, inauguró ayer en Olvera la II Feria del Olivar y del Aceite de la Sierra de Cádiz, Olivera, que permanecerá abierta todo este fin de semana. Jiménez Barrios subrayó en su visita a las instalaciones de esta muestra el apoyo de la Junta al sector del olivar con más de 300 millones hasta 2020, a través del Plan Director del Olivar Andaluz, y la importancia de esta actividad económica que se ha convertido en "uno de los puntales" de la economía de la zona, en la que "genera una riqueza muy importante".

Así, recordó que, en la provincia, hay 17 almazaras que han producido este año 53 millones de kilos de aceitunas y que anualmente se registran más de 250.000 jornales. Respecto a Olvera, destacó que cuenta con 4.300 hectáreas de cultivo de olivar, dentro de las 23.000 que tiene la provincia de Cádiz, lo que significa que se trata de "una pieza fundamental, además de contar con la especificidad de que se trata de un cultivo en pendiente, que es muy difícil de mecanizar".

La segunda edición de la muestra reúne a productores, almazaras y consumidores

En este sentido, lamentó que la Política Agrícola Común (PAC) no haya interpretado la especificidad del cultivo en pendiente, lo que puede provocar la pérdida de 20 millones de euros de fondos europeos para Cádiz. Por este motivo, demandó que, "ahora que se empieza la negociación de la nueva PAC hay que pelear duramente, no solamente para no volver a perder dinero, sino para intentar recuperar una parte de lo que se ha perdido".

La segunda edición de la Feria Olivera contó ayer con la presencia, también, de la presidenta de la Diputación, Irene García, y del al alcalde de la localidad, Francisco Párraga, entre otros. En esta feria participan productores, recolectores, almazaras y cooperativas de aceituna y aceites, productores de artesanía, embutidos y quesos, empresas del turismo y de maquinaria agrícola. Además, en la muestra se han programado visitas guiadas para conocer la labor de las cooperativas y el paisaje del olivar. "La Sierra cuenta con denominación de origen de su aceite por lo que demuestra la alta calidad del producto y la importancia de la actividad económica en la comarca, por tanto, fomentar esta actividad y poner al servicio de la misma todas las ayudas institucionales que sean posibles es de necesario y de obligado cumplimiento", indicó García.