La Oficina de Intermediación sobre Desahucios podría quedar sin recursos en 2018

La Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID) se encuentra en la incertidumbre de la financiación para este año 2018, Este hecho constituye para la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) "una situación preocupante e indignante, que está provocando dificultades para la continuidad de este servicio público que se presta a la ciudadanía de lunes a viernes. La PAH advierte que "no se puede mantener un servicio serio sin que el Ayuntamiento se preocupe por hacer frente a los salarios ni a los pagos a la seguridad social de las personas que trabajan".

Además, han recordado que la creación de la OID "es una medida del Pacto-Programa que el equipo de Gobierno aprobó en 2015 como medida fundamental, y ha sido una de las más recalcadas "promesa cumplida" en el marco del programa electoral. También, reiteran que la continuidad de un servicio público de calidad y gratuito "necesita de la dotación de recursos adecuados y financiación pública".

"No se puede mantener un servicio sin hacer frente a los salarios por parte del Ayuntamiento"

La PAH afirma que después de esperar semanas y solicitar a través de la OAC reuniones con el equipo de Gobierno, el viernes pasado miembros del colectivo fueron a solicitar un encuentro con el alcalde, David de la Encina, que estaba ausente y el gabinete de Alcaldía les aseguró que les llamarían para tener un encuentro hoy lunes. "No hemos recibido comunicación. Únicamente nos ha recibido el concejal de Economía, Antonio Fernández, que afirma que los trámites acaban de empezar pero no asegura un compromiso de que la financiación esté en tiempo". Para la PAH "ni el concejal de Bienestar Social ni el alcalde parecen interesarse por el cumplimiento de una medida de su pacto de gobierno, no entendemos como los podemos ver en actos públicos y no se implican en el compromiso con un recurso público que cubre un servicio que el Ayuntamiento no puede realizar por los recortes e imposiciones del Plan de Ajuste".

Por último, señalan que el servicio ha atendido a 500 familias y ha demostrado "ser útil y necesario, dada las problemática social de la vivienda en la ciudad". Añaden que funcionan a día de hoy "sin ningún tipo de recurso ni infraestructura que cubra la contratación de la persona que está trabajando gratuitamente en la incertidumbre y gestionando las soluciones pendientes de muchos casos".