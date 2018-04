La ONCE reparte 200.000 euros con el sorteo del fin de semana

David Pecci apenas lleva tres semanas trabajando como vendedor de la ONCE y ya sabe lo que se siente al vender uno premio importante. "La verdad es que no me esperaba repartir la suerte tan pronto", decía ayer el joven a este periódico, tras conocerse que había vendido diez cupones del número 78.034, agraciado con 20.000 euros cada uno.

Ayer vendía décimos en la calle De la Plaza equina con Cruz Verde, pero el domingo los vendió en la Plaza de Correos y en el Paseo Marítimo. "David, tienes que decirle a la gente que has dado un premio de los gordos", animaba entusiasmada la madre al joven que, con cierta timidez e inexperiencia, lo comentaba a quienes se acercaban a su punto de venta.

Justo cuando el joven explicaba a este medio que no sabía a quién le había tocado porque nadie se había acercado por allí (esto unido a que aún no tiene clientela fija al ser un "recién llegado" a la ONCE), un señor le preguntó: "¿Has dado el premio, David?", mientras abría un pequeño monedero y sacaba sus boletos. "Sí, 20.000 euros al cupón", respondió. "Con el número que tienes en la mano", añadió con entusiasmo. El afortunado, Antonio Gómez, no se creía lo que estaba oyendo. "Es la primera vez que me toca algo", repetía el agraciado. "¿Ahora qué hago?", cuestionaba nervioso. "Salir corriendo para el banco antes de que lo pierdas", le dijo un hombre que se acercó ante el revuelo. Dicho y hecho. Francisco guardó su boleto y se dirigió para la entidad bancaria tras darle las gracias a David.