El cupón de la ONCE reparte 665.000 euros entre Algeciras y San Fernando

El sorteo de la ONCE del pasado lunes repartió 315.000 euros en Algeciras y 350.000 en San Fernando, según informó ayer la organización en un comunicado.

En Algeciras, los cupones los vendió Eduardo Palmero en la calle Regino Martínez, que repartió esa fortuna el mismo día en el que recibía el homenaje de la ONCE a sus 35 años de servicio. Antes de asistir al acto, Palmero acudió a su punto de venta habitual, en la conocida como calle Ancha de Algeciras, y vendió los nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Es afiliado a la ONCE y vendedor desde el 11 de marzo de 1982. "Fue un día redondo", asegura, y además se siente "muy contento" porque les ha tocado a "personas conocidas, que les hace falta, están muy necesitadas". Palmero ha dado ya varios premios grandes a lo largo de su vida. "Un viernes di entero el Cuponazo y he dado varios entre semana también, ya no recuerdo los años", comenta.

El mismo sorteo dejó otros 350.000 euros en San Fernando, por lo que en total, la ONCE repartió ayer 665.000 euros en la provincia de Cádiz y ha llevado el resto de premios a Murcia y la Comunidad Valenciana. El sorteo del lunes estaba dedicado a la X Solidaria, un cupón con el que la ONCE ha querido animar a la sociedad a marcar la casilla de Actividades de Interés Social de la declaración de la Renta.