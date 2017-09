La ONCE se suma a la celebración del centenario de la Aviación Naval

El centenario de la Aviación Naval en España es el motivo que protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 14 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán los 100 años de existencia de la Aviación Naval que se ha convertido en arma multidisciplinar y relevante para la Armada.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha presentado hoy con el Almirante de la Flota, almirante Juan Rodríguez, y el Comandante de la Flotilla de Aeronaves, el capitán de navío, José Luis Nieto la imagen de este cupón, en un acto que se ha celebrado en la Base Naval de Rota.

En su intervención, Ángel Sánchez reivindicó la labor solidaria y humanitaria de la Armada española y agradeció a los hombres y mujeres que la integran su esfuerzo "por defender a este país permitiendo que los ciudadanos desarrollen sus derechos y sus libertades para que todos los días podamos pelear porque que todos seamos iguales". El director general de la ONCE destacó en este sentido el espacio en común que comparten la Organización y la Armada "a favor de la solidaridad, la cooperación, la integración, la unidad y la ilusión", según dijo.

Ángel Sánchez aseguró que este cupón es también un homenaje a los marinos españoles. "Hacemos una unión perfecta porque ambas (la ONCE y la Armada) desarrollan una enorme tarea de servicio y defensa de la sociedad y nosotros también formamos parte del hacer español", dijo.

El almirante de la Flota sostuvo que este cupón "dice mucho de dos entidades con vocación de servicio contra viento y marea que demuestran que son capaces de superar dificultades para ayudar a los demás". Juan Rodríguez Garat aseguró que esta coincidiencia entre la ONCE y la Armada no es casual. "Tenemos muchos puntos de contacto y eso me hace sentirme más orgulloso de la ONCE y de la Armada", afirmó.

Por su parte, el jefe de la flotilla de aeronaves, José Luis Nieto, consideró que el cupón de la ONCE del próximo día 14 servirá "para dar a conocer a la ciudadanía nuestro trabajo al servicio de la sociedad y la importancia de este Centenario".

Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen un avión Harrier despegando de la cubierta de vuelo del buque Juan Carlos I y difunden así en toda España los 100 años de existencia de la Aviación Naval que se ha convertido en arma multidisciplinar y relevante para la Armada.