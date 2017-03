Nueva denuncia de la oposición sobre la falta de transparencia

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento ha vuelto a denunciar "la falta de transparencia" con la que, en opinión de su portavoz, José Manuel Martínez, "está actuando el alcalde, Miguel Molina".

En un escrito, Martínez expone, que "no nos referimos a que hemos estado pagando un Portal de Transparencia que no se actualiza en absoluto y cuya información deja mucho que desear. sino a la imposibilidad de fiscalizar la gestión andalucista porque no se nos proporciona gran parte de la documentación que solicitamos".

Así, el representante popular recuerda que todavía están a la espera de conocer en qué estado se encuentran algunos expedientes de disciplina urbanística, apuntando que "no hemos recibido respuesta a muchas de las preguntas efectuadas por nuestro grupo y cuando nos han respondido, lo han hecho de cualquier manera e incluso dando respuestas que no tenían relación con lo preguntado". Según se lamenta el portavoz del PP, "ni siquiera llevan un control de qué cuestiones nos han llegado a responder o no. En definitiva, un auténtico caos en el Ayuntamiento el de este señor".

Para Martínez, resulta "más penoso para nosotros, no poder hacer el trabajo de oposición, para el cual nos han elegido los ciudadanos, porque el señor Molina no nos proporciona la información que solicitamos", mientras que, según denuncia en su escrito "supuestamente, personas sin relación contractual con el Ayuntamiento parece que ha tenido y sigue teniendo acceso a información interna", una situación que califica de "intolerable".