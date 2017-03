Noria: "Si no entra plantilla nueva pronto, este astillero acabará cerrándose solo"

"Me alegro de que la dirección se una al discurso que el comité de empresa mantiene desde hace tiempo". Así se expresó Antonio Noria tras conocer que el director de Navantia en la Bahía, Pablo López, demandaba en declaraciones a los medios "gente joven" para afrontar los retos que habrán de llegar y en parte de los cuales ya están inmersos.

El sindicalista reiteró que "este astillero no puede sobrevivir con la plantilla actual y a la espera de un paln industrial con las incógnitas que conlleva. O se repone plantilla o no podemos empezar un plan industrial". Recordó Noria que la factoría de Puerto Real cuenta en la actualidad con 540 trabajadores "y un astillero con la capacidad productiva como este no se lo puede permitir".

Como ya publicó con anterioridad este periódico, a su juicio en la planta puertorrealeña "tiene que entrar personal, hay que estar entre los 650 y los 700 trbajadores y si no es así, esto se cerrará solo. Privatizarlo o tener empresas auxiliares aquí dentro es una manera de cerrar el centro".

El presidente del comité siguió defendiendo que "esta empresa tiene que seguir siendo pública y sólo lo será con la entrada de personal dentro de Navantia. Es lo que vamos a pedir en al mesa de negociación cuando se abra". Al respecto, Noria indicó que "esperamos que antes de que acabe el mes nos llamen para iniciar la negociación".

Por último, reiteró que "el director de este astillero conoce cómo está la plantilla; desgraciadamente, los planes industriales que conocemos sólo han servido para reducir capacidad productiva, no ha habido inversiones tecnológicas, ni en las instalaciones. Solo conocemos cierre de centros y disminución de plantilla".

Por ese motivo, al igual que en otros centros se reclama carga de trabajo (caso de San Fernando, pendiente del contrato de las corbetas y con el BAM a punto de entregar), en Puerto Real lo más urgente es nuevos empleados.