Nieto advierte de que el contrato de parques y jardines "se queda corto"

La nueva plica de contrato reduce las necesidades reales de la ciudad. Así lo entiende el concejal del Partido Popular (PP) Daniel Nieto que considera que el contrato "podría valer para cualquier localidad de una población y extensión menores. Para La Isla, desde luego, se queda corto y es poco ambicioso" sentencia sobre el documento elaborado por el gobierno municipal y que hace unos días salió a licitación.

Entre otras cuestiones, lamenta el edil popular, se excluye del servicio importantes zonas de la obligatoriedad de trabajos diarios. En el pliego de condiciones técnicos se fija zonas donde el mantenimiento será diario y otras en el que al menos será de lunes a viernes. Nieto alude a la barriada Andalucía o Victoria Eugenia, todas las plazas de la calle Real o equipamientos como el Castillo San Romualdo que no tendrán este arreglo diario, "pese a gastar 8 millones de euros en los próximos 6 años, un auténtico dineral

La plica, desgrana, no contempla tampoco el mantenimiento de estanques y fuentes, "tanto ornamentales como las que proporcionan agua para el consumo", ni los pipican. "No se prevé un tratamiento específico a zonas singulares en cuanto a la riqueza de vegetación y arbolado como La Alameda", añade Nieto sobre las carencias con las que a su juicio nacerá el nuevo contrato. Ya en el pleno de julio, cuando se aprobaron los pliegos administrativo y técnico para proceder en cuanto fuera posible a la licitación, la formación popular ponía en entredicho el documento al considerar que no reflejaba todas las necesidades de la ciudad.

"Este contrato no recoge las nuevas necesidades de una ciudad que ha crecido, ha cambiado y tiene nuevas necesidades con respecto a la licitación del anterior contrato, hace años", subraya en la misma línea contra el documento y el futuro del servicio.

Por otra parte, Nieto ha asegurado que este contrato, "marca de la casa con PSOE y andalucistas", no ofrece garantías de transparencia en, al menos, tres cuestiones de "suma importancia". Según el análisis del PP no establece, para empezar, los mecanismos y criterios para la contratación de personal. Por otro lado, tampoco fija los mecanismos de control y fiscalización del dinero destinado a campañas de concienciación y publicidad que se vienen recogidas en los pliegos. Y, en tercer lugar, cuestiona que haga recaer en el Ayuntamiento el gasto en la construcción de un centro logístico que, una vez levantado, se cederá para su uso.