NAVANTIARiesgo cero

-proelsur:

-10 personas.

- ¿Dónde van a estar? ¿4 aquí y 2 aquí? (Mientras señala un mapa de la subestación de Iberdrola)

- Sí

- Vale. Ipsus...

-6 a la noria.

-¿En la noria estáis hoy? Vale. ¿Los dos de Maesa?

-Fuera

-Moncobra. ¿Fuera los 4?. Gaditana, pintura...

-9

-¿Estamos con la línea 6 no?

-En los pilares

-General Electric, ¿seguimos con los 4?

-Sí

-Ahí tienen hoy prioridad ellos, ¿vale?

Esta conversación se produce dentro de una de las caracolas en el centro del astillero de Navantia en Puerto Real. Quien pregunta es Manuel González Fontaiña, jefe de construcción del proyecto East Anglia One, para Iberdrola, y coordinador de actividades empresariales. Quienes responden son los responsables de cada una de las contratas que participan en la construcción de la subestación eléctrica de este proyecto. Son unas 30. La conversación se produce con una rapidez que sólo puede explicarse desde la experiencia del día a día.

El jefe de construcción va colocando pequeños círculos de colores con un número (de trabajadores) en cada habitáculo según la información que recibe de cada contrata. Nada escapa a la visión general del coordinador. Es la primera vez que un medio de comunicación asiste a este encuentro que es diario en el astillero. Se hace con dos objetivos: conocer qué está haciendo en cada momento cada uno de los trabajadores de esas empresas de industria auxiliar y, sobre todo, que lo haga con total seguridad.

La seguridad, más en estos días, está en boca de mucha gente. También en el interior de Navantia Puerto Real, donde cada día entran a trabajar 3.700 personas. El director del astillero, Pablo López, es un convencido de ello. Junto a él nos reciben Francisco Abad, adjunto al director; José Hernández, director de producción; José Luis Ramos Ortiz, jefe del área técnica y responsable de prevención ;y José Pablo Jurado, responsable de mantenimiento y servicio del astillero Puerto Real. "Todo lo que hacemos no tiene sentido sin lo primordial: cuidar de la seguridad y la salud de todos quienes trabajan con nosotros, dentro y fuera de las instalaciones del astillero. Tenemos que saber transmitir nuestra política de construcción, de seguimiento de proyectos, de calidad, pero también de prevención a las empresas que trabajan con nosotros".

Volvamos a esa caracola con ese mapa de la subestación eléctrica. Cuando acaba la reunión, se escucha un enorme aplauso de todos los responsables de las contratas. "Es porque he dado los índices de accidentes y la gente está muy concienciada". Esos índices dicen que, con unas 350 personas trabajando a diario en la subestación de Iberdrola, "el mes pasado tuvimos cero accidentes con baja y este mes vamos por el camino. Siempre toco madera al decirlo".

Le apoya en su discurso José Luis Ramos Ortiz, responsable de prevención desde hace 13 años en Navantia Puerto Real. Explica que el cliente es muy exigente. "En el anterior programa, el Wikinger, tuvimos una accidentalidad baja pero para ellos era alta. En 2017, en ocho meses de trabajo, solo tuvimos dos accidentes con baja, pero este año empezamos mal, con un accidente en enero, cuatro en febrero y cuatro en marzo. Esto hizo sonar todas las alarmas. Llevamos dos meses, abril y mayo, sin ningún tipo de accidente. Hicimos un plan de acción, se tomaron medidas y están dando resultados".

González Fontaíña detalla más aspectos del día a día que pasan desapercibidos. De reuniones como esta surge todo. Es el cerebro. "Aquí pasan por mis manos hasta 40 empresas, porque no sólo son las principales, sino que detrás hay otras subcontratadas", explica. "En esta reunión hemos visto que en un local había demasiada gente para la superficie que tiene, entonces hay que priorizarlo. El técnico de prevención está siempre en la plataforma, va al sitio en concreto, ve los trabajos que tiene que hacer cada uno y ve si son compatibles".

A nadie escapa que permanece el recuerdo del desgraciado fallecimiento de dos operarios la pasada semana en una empresa auxiliar de este sector en Puerto Real. El director de Navantia Puerto Real es el primero que no lo olvida, pero tampoco que ocurrió en una empresa que "hace muchos años que no trabaja para nosotros, y en un barco que reparaba para otra compañía en un muelle que no era nuestro". Eso, no obstante, no quita para que quieran seguir transmitiendo a todas las empresas que trabajan con los astilleros sus herramientas de prevención. No es una cuestión de un mes o dos. El jefe de prevención proporciona datos: "Hace más de 20 años que no hay un accidente mortal en el astillero de Puerto Real, en 1997 fue el último. Antes, en el año 91, y antes en el año 83".

Y añade: "En lo que va de año hemos hecho 20.700 permisos de trabajos especiales, 15.672 mediciones de atmósferas explosivas, el año pasado tuvimos dos accidentes con baja, este año una y no relacionado directamente con el trabajo; y con 2.195.000 horas trabajadas de empresas auxiliares hemos tenido en lo que va de año 65 accidentes con baja y 75 sin baja, lo que nos da unos índices de frecuencia de 29,61 y de peligrosidad del 63,3. No son datos malos".

Y concluye: "Tenemos un sistema de prevención muy robusto, con bastantes herramientas. Diariamente hay cinco o seis charlas de coordinación, según la construcción que se haga, y por talleres. Nuestra herramienta aquí es la charla, obligamos a las empresas a que todas las semanas reúna a sus trabajadores y durante cinco o diez minutos les dé una charla de prevención. Refrescarle al trabajador para que eso le entre por los poros y se cree la cultura de prevención".

Pero, por si algo falla, están los servicios médicos. Es otra de las joyas que guarda el astillero puertorrealeño. Manuel Delgado Ortega es el jefe del servicio médico y, junto a él, como médico del trabajo, el doctor Sicilia. Hay una médico generalista, la doctora Concha Parodi, además de un traumatólogo y un oftalmólogo a tiempo parcial, porque son los accidentes más comunes en la factoría.

El doctor Delgado admite que "hemos disminuido muchísimo las incidencias de accidentalidad con las medidas de prevención". Asegura que el consejo que más repite a los trabajadores es "cuidado y a hacer las cosas bien". Pero reconoce que lo importante es la formación. "Nos llamaba mucho la atención el chorreador de toda la vida. Iba con sus gafas, su traje y tenía una partícula en el ojo. ¿Cómo le había entrado? Pues porque no sabía desvestirse. No puede quitarse las gafas y lleno de partículas quitarse el traje, porque es entonces cuando le entra en el ojo".

Anécdotas, que forman el día a día de los miembros de este pequeño hospital en el centro del astillero. Hay de todo: triaje, atención de primeros auxilios, reanimación, máquinas de última tecnología en oftalmología, ecógrafos, hasta para ser atendidos en caso de sufrir un cólico nefrítico. "Lo único que aquí no damos es comida", bromea el doctor. De allí, en caso de necesitarlo, son derivados a los hospitales de Cádiz o de Puerto Real. Tiene su propia ambulancia, propiedad de Navantia, y la empresa es la propia mutua de los trabajadores. Ellos tramitan desde la baja hasta el alta. Lo mejor que se puede decir de este hospital, más allá de sus excelentes equipamientos, es que casi siempre está vacío.

Como decía Manuel González Fontaiña al término de su reunión de coordinación, "la prevención siempre está por encima. Y si tenemos que tardar dos días más, los tardamos; y si eso supone penalizaciones, pues penalizaremos, pero la prevención nunca se pondrá por debajo de la producción".