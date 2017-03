Muere una turista de 77 años en Vejer al caerse de la muralla

Una turista catalana de 77 años falleció ayer al caer mientras realizaba una visita a la muralla de Vejer con una excursión de pensionistas de Barcelona. Al parecer, según algunos testigos, los hechos se produjeron sobre las cuatro y media de la tarde. Existen dos versiones que pudieron ser recabadas por la Policía Local, los primeros en llegar nada más conocerse la caída. Por un lado unos opinan que pudo haber tenido un mareo mientras visitaba esa zona de la muralla y de ese modo, perdiendo el conocimiento, caer al vacío. Otros testigos hablan de que la mujer se fue moviendo hacia los límites de la edificación para buscar el mejor ángulo para una foto, perdiendo el pie. Pese a que no existe una gran distancia con el suelo, la caída inesperada resultó mortal, principalmente por un fuerte golpe en la cabeza, aunque también presentaba una pierna fracturada, un hecho que se podía haber producido antes y originar la caída.

Su muerte no se produjo de manera instantánea, pero el golpe en la cabeza, según explicaron fuentes sanitarias, hizo imposible su recuperación cuando llegó al hospital de Puerto Real, después de ser enviada allí, aún con vida, desde el centro de salud de Vejer. Las asistencias sanitarias se dirigieron a los pocos minutos al lugar, alertados por la Policía Local, en el que se había producido el suceso y se encontraron a la turista en el suelo, donde era imposible reanimarla con los medios a su alcance. La Guardia Civil, posteriormente, realizó el atestado y se ha encargado de las diligencias del triste suceso.

El hecho se produjo en el Mirador de la Muralla de la Segur. Esta parte de la muralla no cuenta con ningún tipo de protección y, aunque no hay carteles alertando del peligro, parece bastante evidente el riesgo a simple vista. En Vejer no tienen conocimiento de que se hubiera producido una caída anteriormente desde esta zona.