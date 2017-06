Miguel Molina reprueba a su concejal y lo mantiene en su gobierno local

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha querido zanjar el asunto referido al comentario vertido, y posteriormente retirado, del concejal de Cultura, Sergio Román, en las redes sociales.

Molina ha calificado dicho comentario de "desafortunado", considerando que "el equipo de Gobierno nunca ha apoyado tal manifestación ni la actitud del concejal en dicho momento concreto". Sin embargo, el alcalde recuerda que el comentario fue retirado a los pocos minutos, tras lo que Sergio Román pidió disculpas tanto públicamente como en privado a la persona que se pudo sentir ofendida con él.

Por tanto, para el alcalde barbateño, "ya se ha hecho lo que se debía hacer, y este tema no puede ir a más. Lo que no se puede es lapidar a alguien por equivocarse, y menos admitiendo el error".

La postura del alcalde de Barbate no es compartida por el resto de grupos de la oposición municipal (PSOE, PP, Somos Barbate, IU y concejalas no adscritas). En conjunto registraron ayer un escrito en el Ayuntamiento, en el que le solicitan al alcalde, Miguel Molina, que cese "con carácter inmediato de todos los cargos y funciones de gobierno al concejal, Sergio Román, por considerar que no está legitimado para desempeñar un cargo público con semejante comportamiento".