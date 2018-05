Micromachismo de Sting o Radio Futura

El reggaeton está en el punto de mira por sus letras machistas y su estética sexista, anota la guía, pero todos los estilos, desde la ópera al rock, han hecho y hacen apología del machismo, del amor romántico. Entre los ejemplos que señala figura la letra de una de las canciones más conocidas de Sting: Every breathe you take. Cada vez que respires, cada movimiento que hagas, cada paso que des, te estaré vigilando; todos y cada uno de los días, y cada palabra que digas, cada noche que te quedes, te estaré vigilando; oh, ¿no puedes ver que tú me perteneces? La canción, según la guía, "insinúa que es normal que un hombre pueda avasallar a una mujer que no le corresponda".

La publicación se titula El machismo que no te pega y fue presentada ayer en Cádiz, en el instituto Cornelio Balbo de la capital gaditana. "Es una guía dirigida al alumnado, para sensibilizar en contra de los comportamientos sexistas, machistas, que en una sociedad patriarcal en la que vivimos pasan desapercibidos", explicó la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz.

Elena Ruiz, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, presenta el folleto en Cádiz

"Lo que hacen estas guías es analizar la música, el cine, las series de televisión que ven los y las adolescentes, el lenguaje que se utiliza... para poner de manifiesto que es una violencia estructural contra las mujeres la que existe en nuestro país y en el mundo, y que si queremos combatirla es imprescindible llegar a los y las más jóvenes a través de la educación, tanto de la formal como de la no formal", comentó Lourdes Pastor, directora del proyecto, de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.

La iniciativa, que se desarrollará en todas las provincias andaluzas a través de la difusión de 3.000 ejemplares en papel en institutos de Educación Secundaria, va dirigida a toda la comunidad educativa de Secundaria; especialmente al alumnado de 12 a 16 años de edad. La guía va acompañada de talleres provinciales en los institutos y de dinamización en redes sociales. Uno de los talleres fue impartido ayer en el instituto Cornelio Balbo.

Otra de las canciones que la guía señala como ejemplo por su contenido machista es de Radio Futura: Corazón de tiza. "Si te vuelvo a ver pintando un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro". La mataré, de Loquillo, también forma parte de ese grupo. "Por favor sólo quiero matarla, a punta de navaja, besándola una vez más".

Una consulta en la wikipedia sobre la canción de Sting que figura en ese grupo de temas machistas aporta, sin embargo, una versión que choca con la interpretación que da la guía. Sting explicó en algunas entrevistas que la canción habla acerca del amor no correspondido, los celos, la obsesión con el amante perdido y la vigilancia que se ejerce sobre él. Es una canción muy siniestra, dijo, y la gente la ha confundido con una pequeña y dulce canción de amor.

En todo caso, a salvo de ese posible error al incluir una canción que no expresa que sea normal que un hombre avasalle a una mujer sino que describe una obsesión, la guía señala los micromachismos, el machismo de baja intensidad que reciben los jóvenes a través de los medios de comunicación, de las modas, de la cultura en general, dijo Lourdes Pastor.

"Se socializa como bien sabemos a través de la cultura, del cine, de los juegos, de los juguetes, de las campañas publicitarias", explicó Pastor, "y queremos con un lenguaje sencillo y directo establecer un debate con el alumnado para ver cómo podemos darles la mano y ayudarles, porque ellos y ellas son el presente y el futuro de nuestra sociedad, a que construyan una sociedad en justicia y en valores de igualdad".

Se trata de terminar, agregó, "con las barbaridades que desafortunadamente hacen que nuestro país sea noticia no sólo por la violencia contra las mujeres que ejercen directamente los hombres, que la ejercen, sino por la del propio sistema".