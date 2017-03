Merello: "Nos fiamos del criterio de la OMSy no vamos a permitir el uso de glifosato"

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) no ha hallado evidencias de que el glifosato, el herbicida más utilizado en todo el mundo, sea cancerígeno o cause problemas graves de salud, como denuncian varias organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ayuntamiento de Puerto Real fue uno de los que prohibió el uso de este herbicida en el término municipal, en base al criterio de la OMS. Ahora, el Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA ha concluido que las pruebas científicas disponibles no cumplen los criterios para clasificar el glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción. No obstante esto no cambiará el proceder del Ayuntamiento. "Nos fiamos del criterio de la OMS y mantenemos el principio de precaución", dice María Merello (Equo), concejala de Medio Ambiente y Salud del Ayuntamiento de Puerto Real.

Merello cree que las autoridades europeas deben hacer pública la información que asegura que el glifosato no es cancerígeno. Además, hace suyas las palabras del diputado europeo de su partido, Florent Marcillesi, en las que dice que "el glifosato está por todas partes, en nuestros campos, nuestros platos, nuestra orina. Tenemos derecho a saber en qué información se basan las autoridades europeas para asegurar que el glifosato probablemente no es cancerígeno, mientras la OMS ha dicho completamente lo contrario".

La Comisión Europea (CE) reanudará el debate sobre la aprobación del glifosato, que estaba paralizada hasta este dictamen. Ahora tiene que ser ratificado y enviado a la Comisión, que lo espera para "antes del verano". A partir de ese momento deberá tomarse una decisión.